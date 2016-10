Hala se Sisákem spouští výrobnu za dvě miliardy. Zvažují další investice

Spolek pro chemickou a hutní výrobu, zkráceně Spolchemie, spustil novou výrobnu chlóru za 1,9 miliardy korun. Testovací výroba v Ústí nad Labem probíhala od počátku října.

„Nová elektrolýza je kombinací nejlepších dostupných technologií od předních světových výrobců. Hlavními komerčními produkty elektrolýzy jsou hydroxid draselný a sodný a chlór, který je zpracováván v rámci areálu do dalších produktů chlórové chemie. Nominální roční kapacita nového provozu bude 60 tisíc tun hydroxidu draselného a 43 tisíc tun hydroxidu sodného,“ potvrdil webu Euro.cz mluvčí Spolchemie Jan Charvát.

Přechod na tuto novou výrobu je plánován do konce roku. Důvodem přechodu je dosažení souladu s evropskou legislativou. Podle mluvčího je Ústí teprve sedmou lokalitou v Evropě s touto technologií.

Další expanze

„Celkové náklady na výstavbu a zprovoznění nového zdroje a související infrastruktury dosáhnou téměř 1,9 miliardy korun, což je dozajista největší investice v novodobé historii Spolchemie,“ říká Charvát.

Nová membránová elektrolýza je situována v severní části areálu. Její výstavba začala v roce 2014 a již letos na jaře 2016 byly dokončeny stavební práce. Provoz je plně automatizován, proto nebyl nutný rozsáhlejší nábor. Spolchemie v současnosti zaměstnává 800 lidí v Ústí nad Labem a dalších 120 ve výzkumném ústavu v Pardubicích.

Chemický závod zvažuje i další rozšíření produkce. Záměr investic se pojí s projektem rozšíření výroby kyseliny chlorovodíkové. Ministerstvo životního prostředí před pár dny vydalo souhlasné stanovisko s téměř zdvojnásobením této produkce na 300 tisíc tun ročně. Jak však mluvčí firmy vysvětluje, projekt ještě není jistý a management společnosti ještě konečné rozhodnutí o realizaci neudělal.

Konkurz a podezření

Rozsáhlé investice společnosti, kterou vlastní kontroverzní podnikatelé Petr Sisák a Ivo Hala, vzbuzují emoce. Další firma z jejich područí Via Chem Group je totiž na hraně krachu a prochází soudem schválenou reorganizaci.

V květnu dokonce Krajské státní zastupitelství v Českých Budějovicích požádalo soud o spuštění konkurzu na majetek firmy. Podle některých názorů by to mohlo být pro věřitele nevýhodné, protože by zpeněžením majetku získali pouze 3 až 5 procent z dlužné částky.

Majitelé Via Chem čelili podezřením z podvodu. Dluhopisy Via Chem Group koupila společnost Key Investments. Té svěřily stovky milionů městské části Praha 6, 10 a 13, města Sokolov, Lázně Bohdaneč a Votice. V kauze Key Investments, která je od roku 2012 v konkurzu, podle obžaloby přišlo 45 poškozených subjektů nejméně o 873 milionů korun.

Není jasné, kde peníze skončily. Indicie však ukazují, že Key Investments skrytě ovládá Sisák. Za manipulování insolvencí ohledně Via Chem Group je se Sisákem a Halou obviněno 13 lidí.

Zásah i ve Spolchemii

Miliardář Sisák byl kvůli kauze uvězněn, ale v dubnu po složení kauce ve výši 15 milionů korun celu opustil.

V kauze společnosti Via Chem Group vznesla policie obvinění ze zvýhodnění nebo poškození věřitele, způsobení úpadku, zasahování do nezávislosti soudu, podvodu, praní špinavých peněz, pletich při insolvenčním řízení, podplácení, přijetí úplatku nebo účasti v organizovaném gangu.

V souvislosti s případem v lednu kriminalisté zasahovali také v ústeckém závodě Spolchemie, kde měli zadržet neznámý počet lidí.

