Průlom v Německu: blokování videí na YouTube končí

Uzavřená dohoda znamená, že si uživatelé v Německu budou moci přehrát i nelicencovaná videa, která byla v regionu od dubna 2009 blokována. Změny vstupují v platnost okamžitě, detaily dohody ale oznámeny nebyly.

„Jsme odhodláni zajistit, aby byli autoři, skladatelé i vydavatelé spravedlivě placeni a zároveň aby si naši uživatelé mohli užít své oblíbené písně a objevovat novou hudbu,“ okomentoval dosaženou shodu Christophe Muller, šéf sekce mezinárodní spolupráce YouTube. „YouTube se pro muzikanty stal důležitým zdrojem prostředků a propagace a jsme rádi, že členové GEMA budou moci těžit ze své práce.“

YouTube a GEMA už spolu jednou smlouvu uzavřely, když se dohodly na blíže nespecifikovaném poplatku za jedno přehrání. Licenční ujednání však trvalo jen sedmnáct měsíců a v dubnu 2009 nebylo obnoveno. V té době totiž GEMA začala požadovat výrazné zvýšení poplatku, které mělo podle jejích představ nově činit jeden eurocent za přehrání, což bylo pro YouTube neakceptovatelné.

Soud v Hamburku dokonce označil YouTube odpovědným za škody, které členům GEMA způsobuje přehrávání videí bez souhlasu držitele licence. Tento verdikt zrušil loni v červnu soud v Mnichově.

Od roku 2009 tak byly obě strany v otevřené válce, a i když jednání mezi nimi stále probíhala, jejich představy se dlouhou dobu ani nepřiblížily. Na YouTube to mělo v Německu zásadní vliv. Podle měření webhostingové společnosti MyVideo z roku 2013 bylo 61,5 procenta z tisíce celosvětově nejsledovanějších videí v Německu zablokováno. Týkalo se to například i celosvětového hitu Gangnam Style nebo videoklipů od Justina Biebera. Pro srovnání: v USA bylo blokováno necelé procento.

Jednalo se však o dvousečnou zbraň, která zraňovala i samotné umělce a producenty. Hlasy kritizující GEMA, která zastupuje více než 60 tisíc klientů, tak zesílily. Už v roce 2011 se do německého autorského svazu opřel šéf mezinárodní sekce Sony Edgar Berger: „Myslím, že někteří členové dozorčí rady GEMA se ještě nedostali do digitální éry. Chceme do Německa dostat služby jako Vevo nebo Spotify a GEMA už je nemůže blokovat. Umělci a hudební společnosti tím přicházejí o miliony,“ postěžoval si. Přisadil si i Frank Briegmann, regionální prezident společnosti Universal Music, který Německo označil za „rozvojovou zemi na trhu digitální hudby“.

Dále čtěte:

Reklamní příspěvky celebrit na sociálních sítích už řeší úřady

Jako kočka a myš. Facebook válčí s blokováním reklam