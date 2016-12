Příslib státu nepomohl, v České poště se bude stávkovat

„Věřím, že stávka neproběhne, že se slušní zaměstnanci k této akci menšinových odborů nepřipojí a klienti České pošty žádné komplikace nepocítí. Pokud by stávka proběhla, veškeré následky ponesou právě menšinové odbory,“ řekl mluvčí pošty Matyáš Vitík.

Stávka má trvat od 17. do 19. hodiny a podle předběžných odhadů by se jí mělo zúčastnit kolem 6,2 tisíce lidí, tedy pětina zaměstnanců podniku. Chovanec upozornil, že již samotné vyhlášení stávky stojí poštu tři až pět milionů korun denně na nižších tržbách z doručování balíků, protože lidé se obávají, že je pošta nedoručí včas. Vedení pošty považuje stávku za nezákonnou, protože odboráři nedodali seznam stávkujících na pracovištích.

Údaj o počtu stávkujících vedení pošty nepovažuje za relevantní, a pokud stávka bude, Česká pošta udělá vše pro to, aby zákazníci její průběh nepocítili, chystá například nahrazení stávkujících dalšími kmenovými zaměstnanci. „V současné době nemáme signály, že by se pracovníci poboček ke stávce aktivně připojili,“ dodal Vitík. Podle Dvorského budou stávkovat například zaměstnanci největší třídírny v pražských Malešicích, ale i v dalších provozech.

Sobotka a ministr vnitra Milan Chovanec dnes oznámili, že se chtějí zasadit o to, aby stát poště co nejrychleji vyplatil kompenzaci za poskytování státem objednaných základních služeb v letech 2013 a 2014 ve výši 1,4 až 1,5 miliardy korun. Z toho má jít třetina na zvýšení mezd. V průměru by tak každý pošťák dostal 1200 až 1400 korun měsíčně.

Menšinoví odboráři požadují zvýšení o 2500 korun a ze svého požadavku nehodlají ustoupit. „Stávka v pondělí bude a podle výsledku pak rozhodneme i o konání protestu ve čtvrtek,“ řekl Dvorský.

Použití peněz z kompenzace odboráři s vedením projednávali již koncem listopadu. Podle Dvorského by ale mělo jít o formu odměny ke mzdě a nikoliv zvýšení tarifní mzdy, což je rozdíl například pro výpočet úhrady za dovolenou a podobně.

Česká pošta zaměstnává přes 30 tisíc lidí, z toho víc než 90 procent je v provozu a obchodu. Podnik má 3200 poboček. Pošta loni zvýšila konsolidovaný zisk před zdaněním o čtvrtinu na 302 milionů korun.

