Přenosová síť v Německu byla krok od zhroucení. Problémy trvají

Německá přenosová síť byla v zimě jen krůček před totálním zhroucením. Opakovaně. „Chyběl jen krůček k tomu, aby došlo k výpadku, tedy k takzvanému blackoutu,“ řekl Klaus Kleinekorte, technický ředitel provozovatele sítě firmy Amprion, jež působí v západní části Německa.

Důvodem pro extrémní přetížení některých částí sítě byla situace v období mezi prosincem a únorem, kdy došlo k souběhu několika faktorů. Byly nečekaně odstaveny jaderné bloky v elektrárnách ve Francii a Belgii a také jeden v jižním Německu. Rovněž nízký stav vody v alpských nádržích neumožňoval navýšit dodávky elektřiny. Dodávky ze solárních a větrných parků byly v zimních měsících také na nízké úrovni. Elektřina se musela vyrábět ze záložních zdrojů.

Společnost Amprion, jež spravuje síť v sousedství s Nizozemím, Belgií a Francií, musela využívat proud od záložních elektráren – plynových a uhelných, aby výpadky pokryla. Což stálo 20 milionů eur (526 milionů korun) navíc, uvedl Kleinekorte.

I když jsou tyto faktory známé, dosud je nikdo takto „drasticky“ nepopsal, upozornil německý deník Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pokud by došlo k jednomu lokálnímu přetížení, celá soustava by se mohla zhroutit. „Od prosince do února jsme byli opakovaně ve večerních hodinách tvrdě na hraně,“ postěžoval si manažer Amprionu.

Tato situace ukazuje na to, jak nutně potřebuje přenosová síť v Německu modernizovat a rozšířit své kapacity. A situace by mohla být ještě kritičtější, až se v roce 2022 odpojí ze sítě poslední německá jaderná elektrárna. „Po odpojení jaderných elektráren bude vysoká poptávka po transportu elektřiny pravidlem,“ dodal Kleinekorte.

Německé jaderné elektrárny v provozu Název Provozovatel V provozu Plánované ukončení Isar/Ohu 2 PreussenElektra 1988 2022 Brokdorf PreussenElektra 1986 2021 Philippsburg 2 EnBW 1985 2019 Grohnde PreussenElektra 1985 2021 Emsland RWE 1988 2022 Neckarwestheim 2 EnBW 1989 2022 Gundremmingen C RWE 1985 2021 Gundremmingen B RWE 1984 2017

Jen firma Amprion investovala do výstavby nové sítě od roku 2009 tři miliardy eur (79 miliard korun). Do roku 2026 to má být dalších 5,6 miliardy eur. Ve výstavbě je nyní 200 kilometrů nového vedení a dalších 1000 kilometrů je v plánu. Podle poskytovatelů sítí v Německu je třeba pro úspěch nové energetické koncepce v Německu větší míra transparentnosti i lepší zapojení obnovitelných zdrojů do sítě.

Komplikací jsou také nízké úrokové míry pro vlastní kapitál poskytované německou federální agenturou pro rozvodnou síť (Bundesnetzagentur), jež se od roku 2019 sníží z 9,05 procenta na 6,91 a mohou omezit potřebné investice.

V jižním Německu podle provozovatelů chybí v přenosových soustavách výkon ve výši dva gigawatty, aby byla síť dostatečně stabilní. Agentura počítá s deficitem 1,2 gigawattů.

Výstavbu nových tras mezi severem a jihem Německa brzdí některé spolkové země. Například Durynsko. To chce přijmout zákon, který bude chránit starou hranici mezi NDR a SRN.

Proti takovému návrhu ostře vystoupila německá ministryně hospodářství Brigitte Zypriesová. Tato trasa SüdOstLink je nezbytná proto, aby Německo nemuselo využívat pro transport elektřiny ze severu Německa na jih polskou a českou přenosovou síť.

