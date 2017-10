Praha jako nové Silicon Valley. Tvůrce hry World of Tanks má v Česku velké plány

Herní studio Wargaming, které stojí za úspěšnou hrou World of Tanks, otevřelo v Praze novou pobočku. V první fázi studio investovalo milion dolarů (23 milionů korun) a zaměstná 150 lidí. Do dvou let by se měl počet lidí zdvojnásobit. Současně vzniká programátorský tým v Brně. V Praze bude mimo jiné sídlit oddělení business inteligence a zajištění kvality.

Otevření pražské pobočky je začátkem rozvoje Wargamingu v Česku. Současně s ní začíná působit i programátorský tým v Brně. Pavel Kocián, generální ředitel pražské pobočky, očekává do budoucna rychlý rozvoj. „Nejpozději do konce roku 2019 plánujeme nabídnout až tři stovky vysoce kvalifikovaných pracovních pozic,“ uvedl. Pro růst má pobočka opci ještě na jedno patro. Za rok obě podlaží propojí skluzavka, dodal Kocián s úsměvem.

Vysoká přidaná hodnota

Investice Wargamingu v Česku má vysokou přidanou hodnotu, zdůraznil Kocián. Do Prahy přivede vysoce kvalifikované lidi, kteří zde budou žít, utrácet a platit daně. Navíc, na rozdíl od množství jiných zahraničních investic, za sebou nezanechává ekologickou stopu.

Herní průmysl v České republice tvoří 0,75 procenta HDP. Wargaming chce tento podíl zvýšit. Sází přitom na to, že s rozvojem průmyslu 4.0 a vývojem technologií, jako jsou samořídící vozy, budou lidé mít více volného času, který firma zaplní svými hrami.

Pražská pobočka bude mít na starosti business inteligence, nákupy i testování nových projektů

Na startu pobočky se podílela také agentura CzechInvest, která byla nápomocna především s administrativou spojenou s příchodem zahraničních pracovníků. Jejich podíl se mění v závislosti na konkrétním týmu, Češi ovšem výrazně převažují.

České tanky patří k nejoblíbenějším Hra World of Tanks je u nás oblíbená. Podle údajů firmy patří česká herní komunita mezi pět nejpočetnějších v Evropě. Hru je možné stáhnout a hrát zdarma. Za peníze je ale možné nakoupit různá vylepšení, která urychlují posun ve hře. „Nejdůležitější je mít zdravou komunitu, 75 procent hráčů nebude nikdy platit,“ uvedl Kislyi. Podle něj hrají děti od šesti let až po šedesátníky - prakticky všechny skupiny obyvatel, od učitelů na školách po ministry. Tanky československé výroby patří ve hře mezi nejoblíbenější.

Kromě expertů na autorské právo a business inteligence v Praze funguje také oddělení zajištění kvality. Zde za bezpečnostních opatření probíhá testování projektů, které ještě nebyly veřejnosti představeny.

Běloruský startup

Společnost Wargaming založil Viktor Kislyi v Bělorusku před 19 lety. Funguje částečně jako rodinný podnik. Ve firmě má čtvrtinový podíl Kislyiho otec, Viktor spolupracuje i se svým bratrem. „Rodina je důležitá,“ prohlásil Kislyi. Viktor Kislyi prý odmala rád hrál a vymýšlel hry. Nejprve ty deskové. Později, když si vybíral vysokou školu, dal na otcovu radu. Místo ekonomie šel studovat fyziku. „Otec mi řekl, že ekonomů bude hodně, poradil mi, ať jdu studovat něco, co mne naučí přemýšlet,“ vzpomíná Kislyi. Fyzika mu nakonec pomohla i při vývoji her. „Celý svět funguje na principu příčiny a následku, stejně jako fyzika,“ dodal.

Vývoji her Kislyimu dobře vydělává. V roce 2016 agentura Bloomberg odhadla hodnotu studia Wargaming na miliardu a půl dolarů (dnešních 34,5 miliardy korun). Jmění Kislyiho, který ve firmě vlastní 64procentní podíl, tehdy dosáhlo jedné miliardy dolarů.

Ve hře World of Tanks ožívají nejslavnější tanky historie

Wargaming má od roku 2013 zápis v Guinessově knize rekordů za největší počet uživatelů přihlášených najednou na jednom serveru. Podobné rekordy ale nejsou pro Kislyiho důležité. „Chceme mít co nejvíce šťastných hráčů na všech platformách,“ dodal. Firma se chce v budoucnu více zaměřit na virtuální realitu. Do té investuje prostřednictvím startupu VRTech.

Loni se Wargaming potýkal s úbytkem hráčů v důsledku negativně přijaté úpravy hry. Viktor Kislyi se podle svých slov z této krize poučil. „Klíčem je naslouchat komunitě,“ tvrdí nyní. Proto také prostřednictvím pražské pobočky zvyšuje důraz na business inteligence za účelem lepší analýzy dat získaných od hráčů. Jednou z chyb, které dříve udělal, bylo ignorování videoblogerů a youtuberů, kteří mají na hráče velký vliv.

Současnou strukturu Wargamingu přirovnává k částicovému urychlovači LHC v CERNu, ve kterém pracují vědci z celého světa. Studio má nyní dvacet vývojových kanceláří od Seattlu po Japonsko a zaměstnává na čtyři tisícovky lidí. Nová pobočka v Praze se má během následujících dvou let stát klíčovou složkou Wargamingu. „Udělejme z Prahy nové Silicon Valley,“ shrnul své plány s Českem Kislyi.

Přečtěte si také: