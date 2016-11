Pokladnu pro EET stále nemá až 30 procent firem

„Jsme na to připraveni a zásoby máme dostatečné. Zkušenosti ze zahraničí totiž jasně ukazují, že mnoho zákazníků žije až do poslední chvíle v pocitu, že si 1. prosince stáhne nějakou aplikaci zdarma, čímž EET vyřeší. Následně ale zjistí, že to tak jednoduché není a jejich podnikání to spíše komplikuje, než zjednodušuje,“ uvedl jednatel dceřiné firmy O2 eKasa Luboš Lukasík.

V posledních dnech zájem o nákup a zprovoznění pokladen podle společnosti Storyous zvolnil kvůli vládní diskusi ohledně dalších výjimek v systému. Mohly by umožnit vyhnout se evidenci tisícovkám subjektů. „Situaci, jaká na gastronomickém trhu nyní panuje, kdy se vedly zásadní diskuse o podobě zákona jednotky dnů před spuštěním zákona, bychom doslova označili za kritickou. Díky tomu se opět snížila motivace těch, kteří chtěli veškeré náležitosti evidence vyřešit tento týden,“ uvedl provozní ředitel Storyous Petr Filipec.

Podle průzkumu serveru Dotykačka mezi 12 tisíci podnikateli nyní pokladní systém má nebo řeší jeho pořízení 63 procent provozoven, desetina podnikatelů provoz uzavírá a 25 procent nákup zatím neřeší. V polovině listopadu nebyla na evidování tržeb připravena polovina subjektů. „Jedni zkrátka odmítají pořizovat pokladnu pro EET z principu nebo lenosti, jiní z nevědomosti. Ukázalo se totiž, že řada podnikatelů jednoduše nezjistila, že se na ně vztahuje již první fáze EET. Důvodem může být zmatek v tom, k jakým činnostem mají či nemají oprávnění,“ uvedl mluvčí Dotykačky Michal Wantulok.

Hlavní dodavatelé pokladních systémů se chystají na výrazný nápor. „I přes to, že call centrum výrazně posilujeme, zřejmě se zahlcení linek v příštích zhruba dvou týdnech nevyhneme. Je velká část podniků, které nejsou v pilotním provozu a praktické věci začínají řešit až teď,“ uvedl zástupce jedné z firem.

Největší podíl, který se podle neoficiálních informací pohybuje kolem třetiny až čtvrtiny trhu, má eKasa od O2. Dalšími významnými hráči jsou Kasa Fik nebo Storyous. Největší slovenský výrobce elektronických pokladen Elcom Prešov před tuzemským startem EET otevřel v Praze centrální servisní středisko.

