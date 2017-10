Pohledávky za půl miliardy. Sev.en EC se přihlásila do insolvenčního řízení s KP Ria

Společnost Sev.en EC, a.s., provozující elektrárnu Chvaletice, přihlásila do insolvenčního řízení brněnské strojírenské firmy Královopolská Ria, a.s. nepodmíněné pohledávky v souhrnné hodnotě téměř 546 milionů korun. Součástí přihlášky jsou i další, podmíněné pohledávky zohledňující variantní scénáře vyrovnání mezi oběma firmami. Tyto pohledávky nelze sčítat, uvedla dnes Sev.en EC, a.s.