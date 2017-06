Podnikatelská důvěra v Británii je podle Lloyds nejvýše za 18 měsíců

Index zohledňuje očekávané tržby, zakázky a zisky. Jeho průměr za 25 let existence je 23 procent.

Podíl firem, které uvedly, že pro ně bylo v posledním půlroce obtížné najít kvalifikovanou pracovní sílu, činil 52 procent. To je nejvíce za deset let. V lednu, kdy byl vydán předchozí průzkum banky Lloyds, to bylo 31 procent. Podíl firem, které hlásí problém s hledáním zaměstnanců pro nekvalifikovanou práci, vzrostl ze 14 na 26 procent.

„Přestože podniky mají problémy s najímáním kvalifikovaných i nekvalifikovaných pracovníků, podnikatelé očekávají vyšší tržby i zisk a také růst počtu zaměstnanců,“ uvedl představitel banky Tim Hinton.

Při pohledu na jednotlivé sektory jsou ale výsledky průzkumu nejednoznačné. Vyšší úroveň důvěry byla od ledna zaznamenána ve čtyřech z šesti podnikatelských sektorů, zejména díky růstu poptávky britských spotřebitelů. V centru obav je pak nestálý kurz britské měny.

BBC doplňuje, že podle poslední předpovědi britské obchodní komory bude hospodářský růst Británie v nejbližších letech slabý a do roku 2020 nepřekročí 1,5 procenta ročně.

