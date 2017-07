Pivovar AB InBev kupuje výrobce energetických nápojů Hiball

Akvizice znamená pro pivovar další krok do sektoru nealkoholických nápojů v USA. Firma nyní ve spolupráci s firmou Starbucks vyrábí čajový nápoj Teavana. Řadu energetických a nealkoholických nápojů a čajů však AB InBev prodává v Latinské Americe.

AB InBev v květnu oznámil, že plánuje do roku 2020 investovat ve Spojených státech dvě miliardy dolarů (44,8 miliardy korun). Investice mají směřovat do pivovarů a do nealkoholických nápojů.

AB InBev rozšiřuje své portfolio v USA Spotřebitelé se ve Spojených státech odklánějí od amerických ležáků, včetně jeho značek Budweiser a Bud Light, k pivům od menších pivovarů a dovezenému z Mexika, vínu a lihovinám. Nealkoholické nápoje nyní představují zhruba 13 procent celkového objemu prodeje firmy. V USA je však jejich procentní podíl na objemu prodeje zanedbatelný, uvedla mluvčí společnosti.

Transakce by měla být dokončena ve třetím čtvrtletí, napsala agentura Reuters.

Firma Hiball byla založena v roce 2005. Nyní má 20 zaměstnanců. Její maloobchodní tržby za posledních 12 měsíců činily 40 milionů dolarů, řekl listu The Wall Street Journal informovaný zdroj.

