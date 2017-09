Pirelli se vrací na burzu. Nabídne 40 procent akcií

Italský výrobce pneumatik Pirelli chce nabídnout na burze v rámci primární nabídky až 40 procent akcií. Nabídka by měla být dokončena do října. Akcie Pirelli byly staženy z milánské akciové burzy v roce 2015 poté, co čínská ChemChina získala kontrolu nad jediným majitelem Pirelli, investiční firmou Marco Polo International.