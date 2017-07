Kdo postaví gumárnu? Česko se přetahuje se Slovenskem o čínské miliardy

Závod za 500 milionů eur (cca 13,3 miliardy korun), 1500 nových pracovních míst a návazné investice. Společnost Linglong Tire zvažuje pro nový závod v Česku dvě lokality. Už před pár týdny si představitelé firmy prohlédli průmyslový park v Mošnově na Novojičínsku. Druhou variantou je nová továrna v průmyslové zóně Nad Barborou v Karviné.

Ta, potom co do podniku neinvestovala společnost Asental Land Zdeňka Bakaly, zívá prázdnotou. Stát, který již do zóny investoval 1,2 miliardy korun z veřejných peněz, proto hodlá na přitáhnutí nového investora tlačit.

„Lokalitu nebudeme nyní komentovat, jednání jsou v běhu a o umístění v Česku není vůbec rozhodnuto,“ říká mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Investice Linglong je pro stát zajímavá také kvůli faktu, že nepočítá jenom s vybudováním montovny. Vzhledem k rostoucí spolupráci s německými automobilkami hodlají Číňané v regionu vybudovat vývojové centrum a byty pro zaměstnance.

Za projekt přímo v Číně lobboval také ministru průmyslu a obchodu Jiří Havlíček a prezident Miloš Zeman.

Zda to bude stačit, ovšem není jasné. Firma nijak nezatajuje, že se nechá státy hýčkat a nabídnout si co nejrychlejší a nejlepší domluvu. K ní mají mít podle posledních informací slovenských HN blíž Slováci.

Jejich zákony jim umožňují urychlené projednání případné finanční podpory investičního projektu. Slovenské ministerstvo hospodářství slibuje letos podpořit 66 investičních projektů, které pod Tatry přinesou celkově 1,8 miliardy eur, tedy asi 48 miliard korun.

„Zásadní souboje o investice s okolními zeměmi vyhráváme. A není to jen o výši platů. Je to o celkovém vnímání Slovenska ze strany investorů,“ věří si ministr hospodářství Slovenské republiky Peter Žiga.

Češi naopak slibovali omezení státní podpory pro investiční projekty zahraničních investorů. Ministerstvu průmyslu a obchodu překáží nízká efektivita daňových úlev a poměrně vysoký počet projektů, které své závazky navzdory schváleným pobídkám nenaplnily.

„Výše investičních pobídek nebyla s Ministerstvem průmyslu diskutována a nebude přesahovat obvyklé zvyklosti,“ konstatuje František Kotrba.

Pořád ale platí, že česká a evropská legislativa povolují stimul ve formě daňové úlevy až do výše čtvrtiny hodnoty celého investičního projektu. Linglong Tire by mohl využít také špatnou situaci v karvinském průmyslovém parku a získat podporu z kraje.

Podle zpráv prostředníků vyjednávaní zůstali ve hře o novou továrnu jenom Česko a Slovensko. Původně zvažované Polsko a Maďarsko prý společnost ve vyjednáváních zklamaly. Verdikt má podle slovenských médií padnout v první polovině léta.

Investice souvisí s globální strategii čínské společnosti, která chce postavit v Evropě do roku 2020 vlastní gumárny. Důvodem mají být dlouhodobé domluvy s významnými německými automobilovými výrobci. Společnost chce postavit továrnu na výrobu pneumatik také v Severní Americe.

