Partneři v jádru. Íránci chtějí spolupracovat se Škodou a ÚJV

„Potvrzujeme, že náměstkyně Lenka Kovačovská jednala v úterý 13.12. s íránskou delegací vedenou panem Kamalvandim,“ potvrzuje pro Euro.cz mluvčí ministerstva průmyslu a obchodu František Kotrba.

Schůzka viceprezidenta íránské nukleární agentury Behrooza Kamalvandiho s českými představiteli měla spíše seznamovací charakter. Vyslání vrcholného představitele jaderného programu ale předznamenává vážný zájem Íránu o konkrétní spolupráci.

Podle serveru tehrantimes.com došlo během návštěvy Česka k podpisu dohod o spolupráci se Škodou. Čeho se spolupráce týká však oficiální strany setkání neokomentovaly. Podle ministerstva průmyslu došlo také k dohodě o spolupráci mezi íránskou stranou a českým Ústavem jaderného výzkumu v Řeži u Prahy.

Začátkem prosince se konalo první zasedání česko-íránské Smíšené komise pro hospodářskou spolupráci od doby, kdy došlo k zlepšení vztahů Íránu se Západem. Česká delegace vedená ministrem průmyslu a obchodu Janem Mládkem a íránská strana zastoupená ministrem hospodářských vztahů a financí Alim Taiebem jednaly o možné spolupráci také v dalších oblastech energetiky a strojírenství.

Jak uvádí ministerstvo průmyslu, pozitivní je, že český vývoz do Íránu v roce 2015 po uvolnění vztahů meziročně vzrostl o 37 procent a íránský vývoz do Česka až o 73 procent. Letošní čísla budou prý ještě vyšší, za prvních devět měsíců vzrostl náš export do Íránu o 46 procent na 1,1 miliardy korun.

Čtěte také:

Írán zavádí kreditní karty. Pomalu a jen pro „domácí užití“

Írán chystá po 14 letech návrat na dluhopisové trhy