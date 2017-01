OSN: Růst světové ekonomiky letos výrazně oživí

Prognóza OSN se svým trendem shoduje s posledními předpověďmi Světové banky a Mezinárodního měnového fondu (MMF). Světová banka před týdnem uvedla, že globální růst letos zvýší tempo na 2,7 procenta z loňských 2,3 procenta, což byla nejnižší úroveň od finanční krize z konce desetiletí.

MMF v pondělní aktualizaci pololetního výhledu předpověděl, že světová ekonomika letos posílí na 3,4 procenta a příští rok na 3,6 procenta z loňského sedmiletého minima 3,1 procenta.

OSN upozorňuje na nejistoty zejména kvůli odchodu Británie z Evropské unie a politice nastupujícího prezidenta USA Donalda Trumpa. Británie letos podle OSN zpomalí růst na 1,1 procenta z loňských dvou procent. MMF přitom čeká pro Británii mnohem mírnější zpomalení na 1,5 procenta.

Podle Alfreda Calcagna z OSN by na světovou ekonomiku mohla mít negativní dopady Trumpova daňová politika, která by mohla zvýšit rozpočtový deficit a mohla by být problémem pro globální obchodní systém, uvedla agentura Reuters. Světová banka i MMF ale své nejnovější předpovědi pro americkou ekonomiku zřetelně zlepšily, což mělo klíčový vliv na zvýšení jejich odhadu pro celou světovou ekonomiku.

