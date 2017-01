Operátoři si konkurenci nepřejí. Chystanou aukci chtěli „sabotovat"

V ČTÚ naplno jedou přípravy na nadcházející aukci pásma 3,7 GHz, která by mohla přinést tři až pět nových operátorů. Ještě se neradujte. S těmito frekvencemi si mobily moc nerozumí, počítá se s nimi primárně pro statické použití, například coby alternativa regionálních Wi-Fi sítí, které se perou o zarušená bezlicenční pásma 2,4 a 5 GHz. V „tři sedmičce“ by takový poskytovatel měl klid, ale pochopitelně by musel několik milionů zaplatit za nákup frekvencí i následné roční poplatky za jejich využití.

Na podzim úřad vypsal nové podmínky aukce a vyzval veřejnost, aby je připomínkovala. Ozvalo se pět společností, všechny mají s vysílači bohaté zkušenosti, takže lze předpokládat, že to ony budou hlavními zájemci. Jde o O2, T-Mobile, Vodafone, Air Telecom a České Radiokomunikace.

Ze světa mobilních operátorů čtěte více:

Co všechno by aukce mohla přinést? Úřad draží pět 40MHz bloků. O2, T-Mobile a Vodafone mohou získat jen 40 MHz, nováčci 80 MHz. Pokud se žádný nováček do prvního aukční kola nepřihlásí, mohou 80 MHz získat i stávající operátoři.

Držitel musí spustit síť do dvou let od nabytí frekvencí. ČTÚ stanovil, že na kmitočtech musí být spuštěna alespoň jedna veřejná datová síť s rychlostí stahování minimálně 30 Mb/s. Reálně to ale může být i přes sto megabitů za sekundu.

Pro držitele také bude platit závazek pro velkoobchodní nabídku sítě, aby na ni mohli vznikat virtuální operátoři. Držitel dokonce může kmitočty koupit a rovnou je pronajímat partnerům, bude však zodpovědný za to, zdali plní podmínky z aukce. Úřad totiž navíc stanovuje, jak rychle a kde všude musí operátor síť postavit.