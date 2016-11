OKD začne brzy hledat strategického partnera

„Základní závěr, na kterém jsme se v podstatě všichni shodli: OKD, jehož vedení nemůže za pana (bývalého spolumajitele Zdeňka) Bakalu, by mělo podniknout aktivní právní kroky směřující k vymáhání náhrady škody na panu Bakalovi a jeho společnosti,“ řekl po jednání prezident, který dnes zahájil návštěvu Moravskoslezského kraje. Zeman Bakalu opakovaně kritizuje, dříve mimo jiné prohlásil, že „patří zavřít“.

Mluvčí OKD Čelechovský dnes uvedl, že novým finančním ředitelem OKD byl za stát jmenován Michal Sládek, který působil ve významných poradenských firmách, jako například KPMG nebo Arthur D. Little. Novým členem představenstva OKD se stal Michal Kuča, který v OKD působil v letech 1980 - 2013. „V letech 1991 -1998 například jako ředitel Dolu Darkov a v letech 1998 - 2013 jako předseda představenstva a ředitel společnosti OKK Koksovny,“ uvedl Čelechovský.

Dosazením lidí do vedení OKD stát podmiňoval poskytnutí úvěru ve výši 700 milionů korun. Úvěr již těžební společnost začala čerpat.

Nalezení strategického partnera je podle Čelechovského pro OKD jednou z klíčových fází připravovaného reorganizačního procesu. „Od strategického partnera se očekává, že bude pokračovat v provozování OKD a po ukončení činnosti jednotlivých dolů rovněž zajistí financování následného útlumu,“ uvedl mluvčí.

Prezident Miloš Zeman se neustále naváží do Bakaly:

Hledání investora má být otevřeným transparentním procesem, který bude trvat několik měsíců. „Chceme oslovit nejenom domácí, ale i zahraniční firmy. K tomuto účelu představenstvo na svém jednání 25. října schválilo potřebné dokumenty, z nichž část začneme distribuovat potenciálním zájemcům s největší pravděpodobností už tento týden,“ uvedl výkonný ředitel a člen představenstva OKD Antonín Klimša. První průběžné výsledky očekává vedení firmy na přelomu roku.

Na setkání se hovořilo o problémech ztrátového dolu Dolu Paskov, který chce vedení firmy co nejdříve zavřít, a také o zakonzervovaném Dole Frenštát. „Závěr odborníků je: otevření je nerealistické. Stálo by 20 miliard,“ řekl Zeman.

Odboráři OKD minulý týden vydali prohlášení, v němž žádají odstoupení představenstva i dozorčí rady firmy. Nesouhlasí s rozhodnutím představenstva o zrušení sociálního programu a nelíbí se jim ani plán uzavřít Důl Paskov k 31. lednu 2017. Předseda Sdružení hornických odborů Jaromír Pytlík po jednání řekl, že si myslí, že odboráři mají prezidentovu plnou podporu.

„Teď řešíme zásadní problém, a to je rozhodnutí představenstva o ukončení Dolu Paskov ke konci ledna. My chceme říci, že by šlo řešit k naprosté spokojenosti posun o dva tři měsíce tak, abychom vyřešili veškeré problémy se sociálním programem a odstupným pro zaměstnance,“ řekl Pytlík.

Vedení OKD ještě termín zavření dolu oficiálně nesdělilo. „Představenstvo předložilo svůj návrh, nicméně jakékoli rozhodnutí představenstva společnosti je podmíněno rozhodnutím věřitelského výboru. V tuto chvíli nemám žádné informace o tom, do jaké míry a jak se Paskov probíral,“ řekl mluvčí Čelechovský.

