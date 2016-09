Důl Paskov se nebude zavírat dříve než v květnu 2017

„Není ta situace jasná, nicméně legislativně už to nejde rychleji než 1. 5. 2017, takže očekávejme, že by to mohlo být v příštím roce až v druhé polovině,“ řekl předseda Sdružení hornických odborů OKD Jaromír Pytlík.

OKD je od června v úpadku. Zavření dolu má být součástí reorganizačního plánu, který připravuje vedení firmy. Schvalovat ho bude věřitelský výbor.

Mluvčí OKD Ivo Čelechovský řekl, že součástí připravovaného reorganizačního plánu samozřejmě bude řešení situace Dolu Paskov i s ohledem na těžbu, legislativu a další věci. „Čili dokud to neprojde věřitelským výborem a nebude tento plán schválený, o Dolu Paskov rozhodnuto nebylo a v tuto chvíli nemůžeme potvrdit, jestli to bude v květnu, v lednu, kdy to bude,“ řekl Čelechovský.

K uzavření dolu se musí vyjádřit báňský úřad, bude se k němu zřejmě vyjadřovat i vláda a minimálně ministerstva financí, průmyslu a životního prostředí. Bude nutné odepsat zásoby uhlí, které v dole jsou, což také není jednoduchý proces.

„My jsme měli kdysi jiné představy, i dneska máme, že Paskov, když je tak ztrátový, tak by se měl vyřešit do konce roku,“ řekl Cienciala. Uzavření Paskova by podle něj urychlilo i řešení situace v OKD, jelikož by se firma zbavila prvního balvanu, který ji tíží. V dole nyní pracuje okolo 1800 lidí.

„Co je jasné, že už spousta lidí chce odejít samo, a proto jsme se dohodli se zaměstnavatelem, že umožníme těm, kteří chtějí odejít, aby odešli z organizačních důvodů, to znamená s maximálním odstupným šestinásobku. Domníváme se, že by to bylo částečné řešení dnešní situace,“ řekl Pytlík. Už dříve uvedl, že v dole je vysoká absence. Podle kolektivní smlouvy by přitom horníci měli nárok na dvanáctiměsíční odstupné.

„Šlo by pouze o dobrovolné odchody. My očekáváme, že v té první vlně by byl zájem kolem 160 lidí,“ řekl odborář. Šlo by podle něj o zaměstnance, kteří už si našli jiné zaměstnání. Šachtu by jejich propuštění přišlo asi na 34 milionů korun. Věřitelský výbor zatím o návrhu nerozhodl. „Je potřeba celou tu situaci vysvětlit, proč už chceme propouštět, když ještě není rozhodnuto o Paskovu,“ řekl Pytlík.

Informace o plánovaném zavření Dolu Paskov ještě v letošním roce byla i ve výhledu restrukturalizačního plánu ve zprávě o situaci OKD, která byla na konci července jedním z podkladů vlády, když rozhodovala o půjčce 700 milionů korun. Podle materiálu by na útlum Dolu Paskov mělo být vynaloženo 1,3 miliardy korun. Další doly by se měly zavírat postupně tak, že by poslední skončil v roce 2023. Ve firmě nyní pracuje i s dodavatelskými firmami asi 12 tisíc lidí.

