OKD se přidaly k likvidaci NWR, přihlásily pohledávku za 22,67 miliardy

Černouhelná společnost OKD, která je od května v úpadku, se přidala k likvidaci své mateřské firmy New World Resources (NWR) Plc s pohledávkou zhruba 22,672 miliardy korun. Napsala to MF Dnes, podle které to uvedl insolvenční správce Lee Louda ve zprávě o své činnosti.