Volkswagen kvůli elektromobilům zruší desetitisíce pracovních míst

„„Nejde o zrušení pár stovek pracovních míst,“ sdělil Blessing. „Celosvětově to bude pětimístné číslo,“ dodal. K rozhodnutí Volkswagenu začít se více soustřeďovat na elektrický pohon přispěl skandál kolem falšování testů emisí naftových vozů.

Automobily s elektrickým pohonem se podle listu skládají z méně součástek než vozy se spalovacím motorem. „Pro výrobu tak v dlouhodobém horizontu budeme potřebovat méně pracovníků,“ upozornil Blessing. Potvrdil však, že vedení firmy se hodlá vyhnout nucenému propouštění zaměstnanců.

Šéf závodní rady Volkswagenu Bernd Osterloh tento měsíc uvedl, že automobilka by mohla po dobu deseti let rušit až 2500 pracovních míst ročně prostřednictvím předčasných odchodů zaměstnanců do penze. V současnosti Volkswagen po celém světě zaměstnává přes 610 tisíc lidí.

Volkswagen, jehož součástí je i česká Škoda Auto, je největší automobilkou v Evropě. Koncern loni v září přiznal, že po celém světě do zhruba 11 milionů naftových aut instaloval software, který umožňuje manipulovat s testy emisí. Aféra se týká i zhruba 1,2 milionu vozů Škoda.

