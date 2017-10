Od referenda o brexitu obchod s Británií zpomaluje. Export táhnou jen auta

Od konání referenda o brexitu zpomaluje vzájemný obchod mezi Českou republikou a Británií. Tempo růstu exportu tuzemských firem na ostrovy se od ledna do července snížilo na 1,3 procenta, ještě v roce 2015 to bylo více než 12 procent meziročně. Vyplývá to z analýzy Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) a Komerční banky.