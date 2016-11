Obří realitní obchod: singapurský fond dá 65 miliard za developera P3

Pokud regulátoři nenajdou překážky, fond by mohl developera převzít do konce letošního roku. Dosavadními majiteli P3 jsou TPG Real Estate a Ivanhoé Cambridge. Firmy to dnes uvedly ve společné tiskové zprávě. Jde podle nich o největší letošní obchod na evropském realitním trhu.

„Díky ziskovému portfoliu a pozemkům pro další výstavbu věříme, že růst P3 bude pokračovat. Jsme přesvědčeni, že logistický trh v Evropě má dlouhodobý potenciál, a těšíme se, že ho budeme s velmi schopným managementem P3 společně rozvíjet,“ uvedl k obchodu ředitel investic GIC Real Estate Lee Kok Sun.

Dosavadní majitelé koupili společnost P3 (dříve PointPark Properties) v roce 2013 a zahájili rozsáhlou expanzi. Společnost nyní vlastní 163 skladů v 62 parcích v devíti evropských zemích. Celková rozloha skladovacích prostor je 3,3 milionu metrů čtverečních, pro další rozvoj a výstavbu má další pozemky o rozloze více než 1,4 milionu metrů čtverečních. V České republice P3 vlastní a spravuje 75 skladů ve 14 parcích s celkovou pronajímatelnou plochou přes jeden milion metrů čtverečních.

GIC je přední světová investiční firma s majetkem větším než 100 miliard dolarů. Založena byla v roce 1981 pro zajištění finanční budoucnosti Singapuru, firma spravuje singapurské devizové rezervy. Fond zaměstnává více než 1300 lidí po celém světě.

