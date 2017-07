O2 zvýšila zisk o tři procenta. Růstu pomohl mobilní internet a televize

Společnost O2 vlastní s majoritním podílem zhruba 80 procent investiční skupina PPF, jedna z největších investičních skupin ve střední a východní Evropě. Hlavním majitelem PPF je nejbohatší Čech Petr Kellner. Označení O2 bude moci PPF používat do 22. ledna 2022, na čemž se dohodla s vlastníkem značky španělskou skupinou Telefónica. Do stejného data zůstane členem jejího partnerského programu. Do konce letošního roku jí za to musí zaplatit 900 milionů korun.