O uran bude zájem. Jádro slaví úspěch v Číně, Indii i v Japonsku

Svět bez jádra. Takové úvahy bylo možné číst po havárii v japonské Fukušimě v roce 2011. Německo hodlá jaderné elektrárny uzavřít do roku 2022, jedním z podpůrných argumentů pro odklon od jádra byla právě havárie v Japonsku. Švýcaři v květnovém referendu odmítli výstavbu nových elektráren.

V Asii je trend přesně opačný. Čína, druhá největší ekonomka světa, už provozuje 37 jaderných reaktorů a do roku 2020 chce zdvojnásobit jejich kapacitu na 58 gigawattů.

Jen v tomto roce bylo do března připraveno pět nových reaktorů a dalších osm má být dokončeno do konce roku 2017. Rychlá výstavba jaderných elektráren má výrazně snižovat závislost země na spalování uhlí.

„Úspěšné pokračování v bezpečném a efektivním provozu 37 stávajících reaktorů a dalších 20, jež jsou ve výstavbě, vyžaduje pro čínský jaderný průmysl dostatek kvalifikovaných pracovníků a efektivní řízení, jež bude udržovat požadovanou úroveň znalostí,“ napsala Mezinárodní agentura pro atomovou bezpečnost (IAEA) poté, co její pracovníci navštívili v polovině května jadernou elektrárnu Daya Bay nedaleko města Šen-čen.

Také Indie masivně podporuje jádro. V následujících letech má vybudovat deset nových reaktorů. Nyní jich provozuje 22. Na výstavbě části nových elektráren se podílí ruská státní firma Rosatom.

Největší producenti uranové rudy (v tunách) Stát 2014 2015 2016 Kazachstán 23127 23800 24575 Kanada 9134 13325 14039 Austrálie 5001 5654 6315 Nigérie 4057 4116 3477 Namibie 3255 2993 3315 Rusko 990 3055 3004

Zdroj: world-nuklear.org

V Japonsku po havárii ve Fukušimě všechny jaderné reaktory odpojili ze sítě. Vláda Šinzó Abého nicméně plánuje nečinné reaktory postupně uvádět opět do provozu. Od roku 2015 zprovoznila země už pět reaktorů, dalších 21 čeká na povolení, i přes protesty lidí, kteří v okolí elektráren žijí.

„V současnosti začíná být jaderná energetika opět společensky přijatelná,“ napsal rakouský deník Die Presse.

Jaderná renesance bude potřebovat také více uranového paliva, proto Die Presse předpokládá, že cena této komodity, která se neobchoduje veřejně, bude v dlouhodobějším horizontu stoupat. Má to platit i pro akcie jaderného sektoru.

Nejvíce uranových rud se těží v Kazachstánu, v roce 2016 to bylo 24 575 tun, což činí 39 procent celosvětové produkce.

Česká republika se v žebříčku uranových velmocí v minulém roce držela na 13. místě. V roce 2016 vytěžila 138 tun, těžba v jediném dole Rožínka ale 27. dubna 2017 skončila. V roce 2007 ČR produkovala 306 tun uranové rudy.

Z veřejně obchodovatelných společností nejvíce uranu těží kanadská firma Cameco (první je státní KazAtomProm).

Vývoj ceny uranu od roku 2007

Zdroj: cameco.com/invest/markets/uranium-price

Cena uranu U3O8 podle konzultační firmy Ux Consulting and TradeTech od roku 2007 klesá. Nyní se pohybuje na úrovni 20 dolarů za libru. V roce 2007 to bylo 136 USD. Tento trend by se mohl změnit a být příležitostí pro spekulativní investory, míní Die Presse.

