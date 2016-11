Nový život Blackberry: padlý výrobce mobilů dodá software Fordu

„Budoucnost automobilové dopravy v USA se obejde bez řidičů,“ uvedl v rozhovoru pro technologický časopis Verge dosluhující ministr dopravy Spojených států Anthony Foxx. Jeho slovům odpovídají kroky, ke kterým se v posledním roce odhodlávají světové automobilky. Vlastní autonomní vozidla kromě technologických společností jako Google či Baidu plánují i BMW, Honda a Hyundai.

Poté, co autonomní vůz Applu alespoň podle spekulací definitivně vypadl ze hry, zůstává hlavním koněm automatizace na vozovkách miliardář Elon Musk se svou Tesla Motors. Vůz Tesly by podle Muska měl být schopen trasu z Chicaga do LA absolvovat (napříč kontinentální oblastí USA) zcela bez řidiče již napřesrok.

Aktivní je v této oblasti i ikona amerického automobilismu Ford. V roce 2021 chce být firma schopna na trh pro účely carsharingových služeb dodávat sto tisíc autonomních vozidel ročně. V roce 2025 je pak chce prodávat i běžným koncovým zákazníkům.

S Fordem nyní podle amerických médií spojuje své síly kanadská technologická společnost Blackberry. Výrobce mobilních telefonů pro manažery populárních v minulém desetiletí se v posledním roce tváří tvář tržní realitě přeorientovala výhradně na software. A zjevně úspěšně. Podle aktuálních zpráv by měla její technologie nově pohánět i první generaci masově vyráběných autonomních fordek.

Software by měl zahrnovat operační systém QNX Neutrino, zabezpečení Certicom i rozpoznávání audia. Ford v souvislosti se svými plány na poli autonomních vozidel zdvojnásobil počet zaměstnanců, kteří na projektu pracují, na tři sta. Společnost Blackberry podle svého vyjádření doufá, že jí dohoda s Fordem pomůže otevřít dveře k podobným projektům i u jiných producentů.

Vývoj akcií společnosti Blackberry v posledním roce (Foto: ieconomics.com)

