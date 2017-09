Norský Statoil prý protiruské sankce neporušuje. S Rosněftí bude spolupracovat dál

„Všechny naše aktivity budou i nadále transparentní a v souladu se všemi relevantními sankcemi,“ uvádí se ve sdělení, z něhož citovala agentura Reuters. Smlouvu o spolupráci firmy podepsaly v roce 2013, rok před zavedením sankcí na spolupráci v ropném průmyslu.

Sankce zakazují západním firmách pomáhat Rusku s těžbou ropy z břidlic v arktické oblasti a také z mořských ložisek v hloubce větší než 150 metrů.

Smlouvu o koupi podílu má Statoil podepsat s podnikem SevKomNefteGaz LLC, který je držitelem licence pro zmíněné naleziště v severozápadní Sibiři. Zkušební vrty by měly být provedeny v brzké době, kdy by ale mohla být zahájena těžba, to firma odmítla sdělit.

