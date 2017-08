Budoucnost obnovitelné energie? Ve skotských vodách roste první plovoucí větrná elektrárna

Plovoucí větrníky mají plnou podporu skotské samosprávy. „ Hywind je skvělým příkladem inovace, která může napájet naše domovy a může být součástí energetického mixu,“ řekla skotská ministryně energetiky Amber Rudd. Farma se bude nacházet 25 kilometrů od břehu na rozloze čtyř čtverečních kilometrů. Celková cena projektu je odhadována na 253 milionů dolarů (5,6 miliardy korun).

Součástky z Celé Evropy

Projektu předcházelo osmileté testování v norských vodách. Ve srovnání s pevně ukotvenými rotory mohou být plovoucí větrníky umístěny v mnohem hlubších vodách, což otvírá nové lokality pro stavbu větrných parků. Vody u Skotska mají hloubku přes sto metrů. Konstrukce Hywindu je navržena tak, že 180 metrů vyčnívá nad hladinou a dalších 80 metrů je skryto pod ní. K mořskému dnu je budou poutat tři přísavné kotvy. Větrníky propojí kabel, který bude přenášet elektřinu na břeh.

Plovoucí větrná farma

Princip větrníku Hywind je jednoduchý, klade ovšem vysoký důraz na kvalitu a životnost součástek. Ty jsou proto vyráběny ve firmách, které jsou špičkou ve svém oboru. Listy turbín se vyrábějí v Dánsku. Konstrukce věží ve Španělsku. Větrníky jsou kompletovány v Norsku, odkud je remorkéry odtáhnou do skotských vod.

Aktivisté proti větrníkům

Nový větrný park přináší i kontroverze. Proti jeho stavbě vystupuje zejména organizace Scotland Against Spin (SAS), která dlouhodobě nesouhlasí s výstavbou nových větrných elektráren ve Skotsku. Podle aktivistů větrníky nejsou spolehlivým zdrojem energie a jejich negativa dalece převyšují klady. SAS tvrdí, že větrné parky ničí krajinu, mají špatný vliv na turismus a škodlivý vliv na lidské zdraví.

Někteří vědci se obávají, že větrníky by s sebou z norských vod mohly do Skotska zavléct nové invazivní druhy. Ty by mohly mít zničující vliv na místní ekosystém. Odborník na životní prostředí Ian Campbell získal grant na zkoumání vlivu Hywindu na přirozenou faunu a flóru. Campbell chce ve spolupráci se skotskou samosprávou a Statoilem zlepšit pravidla pro biologickou bezpečnost.

Větrníky a baterie – přirozená kombinace Výrobce baterií Tesla se spojil s developerem pobřežních větrných elektráren firmou Deepwater Wind v projektu s ambiciózním cílem - poskytnout elektřinu pro 80 tisíc domácností v newyorském Long Islandu.



Projekt s názvem Revolution Wind Farm chce zkombinovat to nejlepší z obou technologií. Sílu pobřežních větrů spolu s velkokapacitními bateriemi z dílny Tesly. Snahou je plně vytížit turbinky, aby nebyly provozu jen ve špičkách. Výkon elektrárny bude dosahovat 144 MW, které baterie uchovají pro pozdější využití.

Společnost Statoil, která za projektem stojí, se do budoucna nechce zaměřit jen na evropské vody. Podle propočtů firmy mají Spojené státy, Evropa a Japonsko potenciál až 6 959 GW pro budou plovoucí větrné elektrárny. Jako nejbližší cíl si Statoil stanovil pomoci americké Kalifornii, která se zavázala do roku 2020 pokrývat polovinu své spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů.

