Nástupce Tornada: Airbus vyvíjí novou stíhačku

Airbus už o stavbě následovníka stíhacího bombardéru Tornádo podle vlastního vyjádření „intenzivně jedná s vládami evropských zemí.

Design „zbraňového systému nové generace“ je už rozpracovaný

Projekt s označením „zbraňový systém nové generace“ (NGWS) má disponovat zásadními technickými inovacemi. Stroj by armády mohly nasazovat v součinnosti s hejny miniaturních dronů, jaké již na zkoušku vypustila americká stíhačka letos v únoru. Jde o postup získávání informací o pozicích nepřítele založený na předpokladu, že protivník nezlikviduje každý z desítek malých průzkumníků, které navíc i unikají pozornosti nepřátelských radarů.

„Připravujeme před-designové studie, na nichž ukážeme, jak by takový letoun mohl vypadat,“ upřesnil manažer společnosti Airbus Dirk Hoke listu Handelsblatt. „Už pracujeme s modely a zajišťujeme finance pro vstupy,“ dodal šéf oddělení Airbus Defense and Space. Na zmíněných vstupech v hodnotě miliard eur se má podílet několik států. O tom, zda připravovaný bojový letoun bude používat Bundeswehr, rozhodne německá vláda pravděpodobně po volbách do spolkového sněmu, které se uskuteční letos v září.

„Vycházíme z toho, že v následujícím roce budeme mít k dispozici rozsáhlé studie. Má-li být letoun schopný nasazení do roku 2035, pak definitivní rozhodnutí o této platformě musí padnout během dalších dvou až tří let,“ doplnil Hoke. K tomu, aby se projekt mohl uskutečnit, bude podle společnosti Airbus zapotřebí, aby nad ním převzaly záštitu vlády několika evropských zemí. Podle Hokeho to budou Německo a Francie.

Stávající Tornada už přesluhují

Bundeswehr disponuje nejméně 85 stíhacími bombardéry z 80. let. Tornada Německo nasazovalo ve válce v Kosovu i v Afghánistánu.

Příprava stíhacího bombardéru Tornado na let na základně v Texasu

Od roku 2016 má větší počet těchto strojů na turecké základně Incirlik, odkud míří na průzkumné lety do Sýrie a do Iráku. Němečtí piloti s pomocí kamer s vysokým rozlišením snímají pozice teroristů z IS, na něž následně útočí americké, britské nebo francouzské letouny.

Stroje Tornado používá Bundeswehr už déle než 35 let. O služby tohoto těžkého stíhacího letounu má Severoatlantická aliance zájem takřka kdykoli žádá Německo o podporu.

