Nájezdníci z Východu. České firmy už nejsou na Západě za otloukánky

Čtyřicátník z Dvora Králové nasedl do čerstvě koupeného favorita a přes Prahu se vydal na své první obchodní jednání k Mnichovu. Bylo pár let po revoluci a ředitel severočeské textilky Juta Jiří Hlavatý mířil hledat nové zákazníky na západ od Česka. Když však před sídlem vyhlédnuté firmy uviděl nejnovější mercedesy a audi, zalekl se a svou škodovku radši zaparkoval za rohem.

Od té doby uplynulo více než pětadvacet let, tehdejší ředitel se stal majitelem (nedávno i senátorem) a jeho textilka prodává na všechny důležité západní trhy. A už dávno nevyrábí jenom v Česku. Hlavatý v roce 2010 koupil za desítky milionů korun menší firmu ve Velké Británii a na tamním trhu se stal největším dodavatelem podstřešních krytin.

Podívejte se na rozhovor s Jiřím Hlavatým v Euro TV:

Příběhy tuzemských firem, které uspěly, jsou si v jednom podobné. Čeští kapitalisté museli po roce 1989 překonávat na Západě obrovskou nedůvěru a hlavně nevědomost. „Přímé nárazy ani nebyly, spíš jste vnímal, že vás neberou jako rovnocenného partnera. Po všech stránkách. Od toho, co jim nabízíte, přes důvěru k výrobku, jestli jste vůbec schopni to vyrobit a v jaké kvalitě. Neustále vás sledovali, jak se chováte, jestli nejste opičák, co právě slezl ze stromu,“ vypráví Cyril Svozil, jesenický byznysmen, který z nuly vybudoval mezinárodní společnost Fenix Group, jež vyrábí elektrické topení ve vlastních továrnách v pěti evropských zemích.

Češi tehdy jezdili objevovat Západ, který znali jen zprostředkovaně. Nevěřícně vcházeli do obchodních domů, kaváren a restaurací, kde bylo všechno jiné, skvělé – a strašně drahé. Obyvatelé západní Evropy toho však o Česku věděli ještě méně.

