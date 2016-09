EPH a PPF dokončily nákup německých dolů a elektráren Vattenfallu

„Nová společnost bude sídlit v braniborské Chotěbuzi, nedochází ke změnám ve složení managementu,“ sdělil Častvaj. Konsorcium EPH a PPFI se s Vattenfallem dohodlo na převzetí aktiv letos v dubnu. V červenci pak transakci schválila švédská vláda, a to navzdory protestům ekologických aktivistů.

Častvaj dnes uvedl, že společnost bude provozovat doly Jänschwalde, Welzow-Jih, Nochten a Reichwalde. Bude také výrobcem elektrické energie s instalovanou kapacitou osm tisíc megawattů, konkrétně v elektrárnách Jänschwalde, Schwarze Pumpe, Boxberg a v jednom bloku elektrárny Lippendorf, podotkl. Dodal, že s ohledem na současné obtížné ekonomické podmínky se konsorcium EPH a PPFI zavázalo, že se v nadcházejících letech vzdá možných dividend.

EPH dosud v Německu vlastnil těžební společnost Mibrag a firmu HSR, jež provozuje hnědouhelnou elektrárnu Buschhaus a povrchový důl Schöningen. Častvaj už dříve uvedl, že Mibrag a aktiva koupená od Vattenfallu budou provozovány odděleně.

Německo chce do budoucna svou energetiku založit na obnovitelných zdrojích, které by měly v roce 2035 pokrývat 55 až 60 procent tamní celkové spotřeby elektřiny. Už dříve země rozhodla, že se do roku 2022 zcela vzdá jaderné energetiky. Postupně by se měla omezovat také výroba elektřiny z uhlí. Člen představenstva EPH Jan Špringl dříve uvedl, že díky disciplíně v oblasti nákladů a efektivnímu řízení, je hnědé uhlí v pozici, kdy může úspěšně přispět k rychle se měnícímu německému energetickému mixu.

Závaznou nabídku na koupi německých dolů a elektráren Vattenfall podala také Vršanská uhelná ze skupiny Czech Coal finančníka Pavla Tykače. Polostátní ČEZ ji naopak nakonec nepodal.

Holding EPH ovládají finančníci Daniel Křetínský a Patrik Tkáč, kteří společně drží více než dvě třetiny akcií. Zbytek akcií vlastní investoři spojení s J&T. Ve firmě PPF Investments má menšinový podíl nejbohatší Čech Petr Kellner. PPF Investments přitom operuje zcela nezávisle na finanční skupině PPF, ve které má Kellner majoritu. Přes ní ale investuje do nových projektů.

