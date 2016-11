Ministerstvo financí zlepšilo odhad, ekonomika by měla růst o 2,4 procenta

Důvodem zlepšení odhadu je podle MF velmi dobrá kondice ekonomiky ve druhém čtvrtletí, zejména výborné výsledky zahraničního obchodu. V letech 2018 a 2019 očekává ministerstvo nadále růst ekonomiky o 2,4 procenta.

„V roce 2016 by měl být ekonomický růst tažen spotřebou a saldem zahraničního obchodu, naopak tvorba hrubého fixního kapitálu bude na růst působit negativně,“ uvedl úřad.

Odhad vývoje inflace ministerstvo v nové prognóze ponechalo na 0,5 procenta letos a 1,2 procenta příští rok. Díky příznivé situaci na trhu práce ovšem úřad snížil odhad míry nezaměstnanosti na čtyři procenta letos z dřívějších 4,2 procenta. Pro příští rok odhad snížil na 3,9 procenta z červencových čtyř procent. „Domníváme se však, že na této úrovni již další pokles nezaměstnanosti naráží na strukturální meze,“ uvedl úřad.

Rizikem pro odhadovaný růst je podle MF především otázka dopadů brexitu, dále například zpomalení růstu čínské ekonomiky a další geopolitická rizika jako je například migrace.

Vývoj HDP Česka od začátku roku 2014



source: tradingeconomics.com

Veřejné finance by se podle resortu financí měly v roce 2018 dostat do přebytku 0,1 procenta HDP. Další rok by měl přebytek stoupnout na 0,5 procenta HDP. Pro letošní a příští rok odhaduje úřad deficit veřejných financí na 0,2 procenta HDP. Loni byl deficit veřejných financí 0,6 procenta, EU jej požaduje pod třemi procenty HDP.

Hlavním cílem rozpočtové strategie vlády je tak podle materiálu postupné snižování schodku státního rozpočtu ze 100 miliard navržených pro rok 2015 až na schodek 30 miliard korun v roce 2019. Podle dřívějšího vyjádření ministra financí Andreje Babiše (ANO) skončí ovšem letošní rozpočet přes navržený schodek 70 miliard korun v přebytku.

Česká národní banka očekává příští rok veřejné finance vyrovnané. Pro letošek ČNB počítá s deficitem 0,3 procenta a pro rok 2018 odhaduje přebytek 0,4 procenta.

Klesat by měl podle materiálu ministerstva financí i celkový vládní dluh, který je tvořen dluhem vlády a dluhy zdravotních pojišťoven, mimorozpočtových fondů a místních rozpočtů. Letos by měl jeho podíl k HDP podle odhadů MF klesnout na 38,6 procenta z loňských 40,3 procenta. Klesat by měl i v dalších letech až na 37,1 procenta v roce 2019. Podle kritérii pro přijetí eura by vládní dluh neměl překročit 60procentní hranici. V absolutní výši by ale dluh měl podle odhadů MF od příštího roku růst.

Podle ČNB by letos měl podíl dluhu k HDP činit 39 procent HDP, příští rok by to mělo být 37,9 procenta a v roce 2018 jen 36,2 procenta HDP.

2015 2016 2017 2018 2019 Saldo veřejných financí (v % HDP) -0,6 -0,2 -0,2 0,1 0,5 Dluh (v miliardách korun) 1836 1814 1872 1920 1948 - podíl na HDP 40,3 % 38,6 % 38,5 % 38 % 37,1 %

