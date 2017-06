Miliardový prodej košických oceláren Číňanům vázne. Kvůli starému dluhu

Společnost Adams & Co Inc registrovaná v americkém státě Delaware podala ještě v lednu 1999 žalobu vůči dceřiné firmě železáren VSŽ Ocel. Společnost se domáhala náhrady škody 9,6 milionu amerických dolarů pro nekalou soutěž. Košičtí oceláři se jí měli dopustit tím, že poskytli know-how americké firmy i dalším společnostem ze skupiny Východoslovenských železáren.



O jaké know-how šlo, není dodnes úplně známo, jelikož Adams & Co a VSŽ Ocel podepsaly závazek o uchování smlouvy i jejího předmětu v přísné tajnosti vůči třetím osobám. Za každé porušení smlouvy v tomto smyslu se VSŽ Ocel zavázala zaplatit sankci 30 tisíc dolarů. Podle informací slovenských médií však měla Adams & Co radit při správě účetnictví, a to aplikací metody sloužící k optimalizaci daní a nákladů.



Americká strana na neoprávněné užívání know-how upozornila košickou protistranu ještě v roce 1998. V roce 1999, kdy železárny dočasně řídil jako krizový manažer finančník Gabriel Eichler, vznikla v podniku speciální komise. Ta přiznala, že sedm společností neoprávněně používalo systém amerického dodavatele. Jako vyrovnání však nabízela mnohem menší částku, než byla Adams & Co ochotna akceptovat.



V roce 2013 Adams & Co. podala žalobu v Košicích. Právě v rámci tohoto soudního procesu nyní zajistil soud část areálu oceláren.