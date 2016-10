Meopta se hlásí do tendru na pušky. Nabízíme světovou kvalitu, tvrdí

„V předchozích tendrech již jednou odzkoušené výrobky jsme na základě absolvovaných státních kontrolních zkoušek ještě vylepšili a jsme připraveni obstát v transparentním a spravedlivém výběrovém řízení,“ uvedl Šťastný. Meopta-optika chce armádě nabídnout optické přístroje vlastní produkce. Podrobnosti nabídky Šťastný nezveřejnil.

Meopta-optika vyrábí speciální optické přístroje pro armádní využití. V předchozích letech dodala například optické přístroje pro novou útočnou pušku, kterou jsou postupně vyzbrojováni příslušníci české armády. „Nejednou jsme předčili očekávání a obstáli jsme ve srovnání se světovými značkami, takže není důvod stát v pozadí. Umíme nabídnout světovou kvalitu a přizpůsobit naše produkty na míru potřebám i těch nejnáročnějších klientů, často zahraničních armád z celého světa,“ řekl Šťastný.

Ministerstvo obrany chtělo nové pušky pro přesnou střelbu koupit již v roce 2013. Podle informací médií bylo ale výběrové řízení v roce 2014 zrušeno, protože zbraně vybraného amerického výrobce neprošly zkouškami. Podle tehdejšího vyjádření ministerstva byly poruchové hlavně zbraní. „Optické přístroje Meopta vyhověly v plném rozsahu,“ podotkl Šťastný.

Podle Šťastného se nepodařilo dotáhnout do konce ani loňský tendr zaměřený na tyto speciální pušky. „Z důvodu ceny byl vybrán jiný dodavatel. V průběhu zkoušek se však vyskytly problémy se spolehlivostí zbraňového kompletu zahrnujícího optiku. Dodavatel tehdy nakonec odstoupil od zkoušek a od celé smlouvy,“ řekl.

Ministerstvo chce zbraně ráže 7,62 nakoupit včetně denních a nočních zaměřovačů a příslušenství. Vítězná firma by je měla dodat v příštím roce. Nové pušky pro přesnou střelbu mají nahradit zastaralé sovětské Dragunovy, jejichž konstrukce vznikla v 60. letech a které nejsou vybaveny noční optikou. Do československé armády se dostaly v 80. letech. Přesné moderní pušky by měly mimo jiné umožnit používání munice, kterou jsou vybaveny členské státy NATO.

Společnosti Meopta-optika loni vzrostly tržby meziročně o devět procent na 2,119 miliardy korun. Hlavní část tržeb firma získala z prodeje průmyslové optiky, za kterou inkasovala 1,475 miliardy korun. Za prodej sportovní optiky Meopta-optika utržila 462 milionů korun a za vojenskou optiku 182 milionů korun.

Meopta je předním tuzemským výrobcem sportovních dalekohledů a puškohledů. Do její produkce patří také vojenské puškohledy, zaměřovače a přístroje pro noční vidění. Značnou část tržeb tvoří dodávky pro digitální projekce a polovodičový průmysl. Hlavním akcionářem Meopty-optiky je Čechoameričan Paul Rausnitz.

Čtěte také:

Armáda zrušila nákup přileb za 95 milionů

Hra nervů končí. Stropnický poslal generála do Švédska