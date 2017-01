Menší e-shopy zruší kvůli EET možnost platby kartou

Podle šéfa APEK Jana Vetyšky nyní čeká na provozovatele e-shopů velký úkol, jak k implementaci EET přistoupit. „Bohužel, musíme se obávat, že především menší e-shopy se rozhodnou raději on-line platby ze své nabídky stáhnout. To je samozřejmě krok zpátky, který poškodí také zákazníky. Ti u internetových obchodů oceňují rychlost a pohodlí nákupu, platby kartou on-line v posledních letech významně rostly,“ řekl.

Podle Michala Bilky, který má zavedení EET na starosti v portálu Slevomat.cz, navíc do dnešní doby finanční správa nevydala jasnou metodiku, jak u plateb přes různé platební brány postupovat. Doslovný výklad zákona podle něj znamená posílat údaje do EET už v okamžiku kliku na tlačítko zaplatit. V tu chvíli přitom není vůbec jasné, že platba projde. Druhý výklad říká, že stačí údaje do EET poslat až v okamžiku potvrzení platby ze strany platební brány. „V této nejistotě se tedy hlavně menším e-shopům těžko rozhoduje, jaké řešení zvolit. Očekáváme tedy, že vzestup podílu plateb kartou v českém e-commerce se letos výrazně zabrzdí,“ dodal Bilka.

Platbu kartou on-line podle údajů srovnávače cen Zboží.cz využívá sedm procent zákazníků, 35 procent Čechů preferuje dobírku, 32 procent využívá bankovní převod, pětina lidí platí při osobním převzetí.

Babiš si zavedení EET pochvaluje:

Ministerstvo financí uvedlo, že autentizační údaje si zatím vyzvedlo pouze 20 tisíc ze zhruba 250 tisíc maloobchodníků, kterým vzniká povinnost evidovat ve druhé fázi od března. „To je skutečně alarmující číslo, proto znovu apeluji na všechny podnikatele, aby přípravu neodkládali na poslední chvíli,“ řekla náměstkyně ministra financí pro daně a cla Alena Schillerová.

Zbylých 230 tisíc podnikatelů má na přípravu EET 28 pracovních dnů. „Podle nás je to na samé hranici možností. Pokud by vše mělo jít plynule, muselo by o autentizační údaje žádat od nynějška zhruba 10 tisíc podnikatelů denně,“ uvedl Michal Wantulok ze společnosti Dotykačka. Probíhající EET fórum v Olomouci podle něj ale ukazuje, že přístup podnikatelů je velmi laxní.

V EET se neevidují platby za zboží hrazené převodem na účet, inkasem či složenkou. Neevidují se ani dobírky, pokud je tržba prodejci zasílána na účet. Povinnost elektronické evidence se ale vztahuje na platby za zboží zaplacené kartou přes internet.

