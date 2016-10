Masivní selhání. Češi přestali splácet kreditky

V době ekonomické konjunktury, kdy se nezaměstnanost v Česku drží kolem pěti procent a zvyšují se mzdy, lidé ve velkém nesplácí úvěry z kreditních karet. Zatímco hypotéky nesplácela podle posledních údajů České národní banky jen necelá dvě procenta jejich majitelů, u karet bylo neplatičů skoro 17 procent. Nezvládají tak splácet celkem 4,2 miliardy korun.

Úroky na kreditkách jsou přitom dost vysoké, v průměru kolem 25 procent ročně. Když se tedy majitel karty zpozdí, zaplatí při půjčce 10 tisíc korun za měsíc zhruba dvě stě korun. K tomu je třeba přičíst poplatky za prodlení. Pro banky je to skvělý byznys v době, kdy jsou mezibankovní úrokové sazby téměř na nule a stát si za dluhopisy pomalu nechává platit.

Počet kreditek se navíc rychle zvyšuje. Zatímco v roce 2008 jich mezi lidmi bylo 1,3 milionu, v roce 2016 je to 2,3 milionu. Banky je klientům aktivně nabízejí, i když s nimi někteří lidé neumějí zacházet. Jak ukázal letošní průzkum finanční gramotnosti České bankovní asociace, více než polovina dotazovaných lidí nevěděla, jaké jsou rozdíly mezi kreditní a debetní kartou. Mohou tak mít pocit, že je to půjčka zadarmo, protože po určitou dobu neplatí za půjčku žádný úrok. A protože většina lidí nemá přesný přehled o svých výdajích a příjmech, velice snadno hospodaří do mínusu a není schopná peníze na účet vrátit. A stává se jim to opakovaně.

Dokládají to čísla inkasní firmy M.B.A. Finance, která patří v Česku k největším. Pětina neplatičů je v prodlení se splácením dvakrát do roka a 4 procenta dokonce třikrát. Řada lidí se tak dostává do dluhové spirály. „U kreditek mají problémy se splácením lidé s nižšími příjmy a nižším vzděláním, kteří peníze utratili v rámci běžného rodinného rozpočtu a nemají na to, aby mohli peníze na kartu vrátit. Takže jsou v pasti a vlastně pořád mají půjčku za vysoký úrok,“ říká Vratislav Kopačka z M.B.A. Finance.

Oslovené banky nicméně tvrdí, že se jich problém netýká a mají převážně zodpovědné klienty. „U našich kreditních karet nepozorujeme trend, který naznačujete,“ říká například Kristýna Havligerová z České spořitelny.

Nesplácené úvěry (úvěry v selhání; v procentech) období spotřebitelské úvěry kreditní karty hypotéky 07/2016 9,67 16,86 1,86 07/2015 12,13 14,36 2,53 07/2014 12,21 13,36 2,91 07/2013 12,22 12,76 3,20 07/2012 12,31 11,88 3,13 07/2011 12,23 12,42 3,22 07/2010 10,09 6,07 3,08 07/2009 7,86 5,36 2,07 07/2008 6,55 4,29 1,40

Zdroj tabulky: ČNB

