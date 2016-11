Lži Facebooku: tentokrát o „úspěšném“ zkušebním letu internetového dronu

Sotva utichl skandál ohledně toho, jak Facebook falšuje statistiky sledovanosti reklamních videoklipů, aby je mohl prodávat dráž, je tu ze strany největší sociální sítě světa další lež. V létě zatajili, že jejich internetový dron utrpěl při přistání „podstatné škody“, což v leteckém žargonu znamená, že není schopen letu. Škody byly způsobené „strukturálním selháním“, o jehož povaze nemá veřejnost bližší informace. Stručně řečeno, dron se namísto přistání rozbil o zem, protože byl špatně postaven.

To samo o sobě není nic divného. Zkonstruovat stroj, jenž se má udržet ve vzduchu desítky hodin, vysílat během nich miliony lajků a statusů a pak bezpečně přistát, aniž by byl obsazen lidskou posádkou, je technicky jistě náročný úkol. Pokud první let takového stroje proběhl úspěšně až do fáze přistání, je to nesporně svého druhu triumf lidského umu.

Problém je v tom, že tu část letu, jež triumfem nebyla, lidé z Facebooku stejně dovedně zametli pod koberec. „Můj text o letu, který byl podstaven na rozhovorech s Markem Zuckerbergem a se členy týmu, jenž let 28. června vedl ze země, popsal celou událost jako bezvýhradný úspěch,“ napsal reportér internetového časopisu Verge Casey Newton, jenž bez obalu přiznal, že se od šéfů Facebooku nechal - částečně i vinou vlastní nedůslednosti - napálit.

Na to, že něco s letem není v pořádku, upozornila 21. listopadu, půl roku po inkriminovaném letu, zpráva agentury Bloomberg. Uvedla, že let vyšetřuje Národní rada pro dopravní bezpečnost právě kvůli řečenému „strukturálnímu selhání“. Výsledek šetření bude znám „do měsíce či dvou“, sdělil úřad Newtonovi.

Newton to popsal v textu publikovaném také 21. listopadu. Napsal, že na konstruktérském blogu Facebooku se objevila věta „vyhodnocujeme výsledky rozsáhlého testu včetně strukturálního selhání, k němuž došlo těsně před přistáním“.

Je to podobné, jako kdyby Facebook hrál fotbalový zápas, o němž by veřejnost neměla informace. Po jeho skončení by jeho prezident Zuckerberg na tiskové konferenci řekl, že je maximálně spokojen s tím, že jeho tým nastřílel soupeři tři góly, a nechal by se oslavovat jako vítěz. Až později by masér na svém blogu napsal, že klub „vyhodnocuje průběh zápasu včetně nedostatků, k nimž došlo před závěrečným hvizdem“.

Úřad pro zaznamenávání výsledků by poté jen tajnosnubně oznámil, že v důsledku řečených nedostatků došlo ke snížení bodového zisku klubu Facebook. Znamenalo by to, že Zuckerbergovi hoši sice vedli tři nula, ale v posledních deseti minutách sami pět branek dostali. Zuckerbergovi právníci by to jistě dokázali vyhodnotit jinak, ale pro veřejnost je takové jednání prostou lží.

