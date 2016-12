Kvůli EET? V listopadu skončilo i začalo dvakrát více hostinských

Do EET je zapojeno víc než 39 750 podnikatelů. Restauratéři a hoteliéři odeslali podle Finanční správy do systému EET za necelých osm dní fungování evidence (do včerejších 18:30) zhruba 20,9 milionu účtenek. První vlna EET se týká asi 40 tisíc podnikatelů, odhaduje Finanční správa.

Prezident Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek ve středu řekl, že činnost ukončí 15 až 20 procent restaurací. „Důvodem není jen zavedení EET, ale další regulace, které již několik let na pohostinství dopadají. Konkrétně můžeme zmínit například zákon o potravinách, povinnost značení alergenů, připravovanou regulaci cen nealkoholických nápojů, zákaz kouření a podobně,“ uvedl. Dodal, že ale budou vznikat i nové provozovny.

„Počet přerušených a nově založených živností týkajících se hostinské činnosti začal růst už v září, ale prudce se zvýšil především v říjnu a v listopadu,“ uvedl vedoucí datového oddělení CRIF - Czech Credit Bureau Jan Cikler.

Z dat živnostenského rejstříku vyplývá, že od začátku září do 7. prosince vzniklo v hostinské činnosti 3599 živností, 1546 jich bylo ukončeno a 6209 přerušeno. Od září se tak počet aktivních živností v sektoru snížil o 4156. „Počet živností se v pohostinství snižuje dlouhodobě. Proti dvacetiměsíčnímu průměru mezi lednem 2015 a srpnem 2016 se však rychlost jejich úbytku od září zvýšila o celou čtvrtinu,“ dodal Cikler.

S podnikáním přestali zejména malí živnostníci. Na 71 procent živností ukončených od září v pohostinství provozovaly fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, tedy zjednodušeně živnostníci. Téměř pětinu ukončených živností provozovaly společnosti s ručením omezeným.

Více než polovinu ukončených živností provozovaly subjekty bez obratu (52 procent), další pětinu subjekty s obratem do půl milionu korun (22 procent) a desetinu subjekty s ročním obratem do milionu korun. Více než tři čtvrtiny neměly zaměstnance nebo u nich nelze počet zaměstnanců zjistit. Téměř čtvrtina zaměstnávala jednoho až pět lidí a pět procent zaměstnávalo více než pět lidí.

Mezi subjekty, které svoji živnost neukončily, ale pouze přerušily, tvoří živnostníci 87 procent a společnosti s ručením omezeným sedm procent. Od září vzniklo celkem 3599 nových živností. Na 47 procent z nich si zařídili živnostníci, dalších 45 procent zakládaly společnosti s ručením omezeným.

Vláda si od EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

