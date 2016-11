Krúpa žádá dopsání další pohledávky vůči OKD. Má jít o 40 miliard

Společnost Arca Services, patřící do skupiny Arca Capital slovenského finančníka Pavola Krúpy, vyzvala insolvenčního správce společnosti OKD, aby zařadil do majetkové podstaty firmy pohledávku, která vznikla kvůli dividendám nadměrně vyplaceným bývalými majiteli OKD. Podle odhadu Arca Capital by mělo jít o 40 miliard korun, které by měl bývalý vlastník OKD vrátit zpět do společnosti OKD.