Mládek: OKD zatím ze státní půjčky vyčerpala 150 milionů

„V tuto chvíli bylo vyčerpáno 150 milionů korun z těch celkových 700. Je to půjčka za konkurzní podstatou, privilegovaná pohledávka. S vysokou mírou pravděpodobnosti bude uhrazena,“ uvedl Mládek. Z půjčky má jít asi 400 milionů na dorovnání očekávaných výpadků v provozním kapitálu a 285 milionů korun na odkládané investice. Peníze firmě půjčí státní podnik Prisko, který spadá pod ministerstvo financí. O půjčce rozhodla vláda v červenci.

Co se týče případné půjčky dalších 600 milionů korun na financování sociálního programu, o které OKD údajně požádala minulý týden, Mládek podle svých slov žádný písemný požadavek neobdržel. „A to považuji za naprosto nezbytné, protože když někdo něco chce, tak musí projevit jasnou vůli. Pokud by takový požadavek přišel, vezmu to na vládu a ta se o tom pobaví jako o celku,“ dodal Mládek. Podle něj bude důležité stanovisko Moravskoslezského kraje.

OKD podala v květnu sama na sebe insolvenční návrh, potýká se s nedostatkem hotovosti. Dluží víc než 17 miliard korun, závazky nedokáže splácet a její majetek nemá hodnotu ani sedmi miliard. V dolech OKD se dál těží uhlí. Firma má nyní zhruba 9800 vlastních zaměstnanců, asi 2500 dodavatelských a 200 agenturních pracovníků. Ztráta zaměstnání ale hrozí i dalším tisícům lidí v navazujících profesích.

Ohledně zákona o elektronické evidenci tržeb (EET), který vstoupí v účinnost 1. prosince, není podle Mládka příliš pravděpodobné, že by tato vláda do vypršení svého mandátu zákon nějak upravovala. „Je to složité. Ten náběh je postupný, některé skupiny tam spadnou až v roce 2018. Ale na druhou stranu se vyloučit nedá nic. Pokud by se třeba ukázalo, že je zákon pro nějakou skupinu neadekvátní, tak bychom mohli přijmout nějakou novelu. Ovšem musela by to být jednoduchá novela, která by musela být schválena v prvním čtení,“ doplnil Mládek. Od zákona o EET si vláda slibuje vyšší výběr daní o 18 miliard korun.

Podle posledních údajů, které dnes zveřejnil ministr financí Andrej Babiš (ANO) na twitteru, se do pilotního provozu (EET) od úterý, kdy byl spuštěn, přihlásilo už 1716 podnikatelů. Do systému zaslali 168 tisíc účtenek. O autentizační údaje požádalo asi 27 322 podnikatelů. Ostrý provoz evidence tržeb bude spuštěn 1. prosince pro hotely a restaurace. V první vlně by se měl týkat zhruba 40 tisíc podnikatelů.

