Konec „cinknutých“ tachometrů? Caara.cz chce zavést nové pořádky

Caara.cz je prvním projektem, který se mohl těšit z podpory nově zřízeného (1. 9. 2016) investičního fondu Use It Up. Ten se první v Česku zaměřuje výhradně na startupy a sdružuje investory od středních a malých podnikatelů po zkušené manažery. Fond, který má sídlo v pražské enklávě technologických firem v Karlíně, se v současnosti nachází ve stádiu úpisu investičních akcií. V horizontu jednoho měsíce pak plánuje podpořit další startupový projekt. Do konce roku by rád podporu rozšířil na čtyři projekty. Výši investice do Caara.cz odmítlo vedení společnosti komentovat. Fond je však připraven v případě potřeby přihazovat.