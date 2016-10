Autobazar předběhl vládu. Zavedl šrotovné

Společnost Auto ESA jako vůbec první český autobazar přišla od října s nabídkou finanční podpory nákupu vozidel. Různé finanční pobídky v branži již existují, zde aktivita autobazaru spočívá ve vykoupení starých vozidel, navíc v jejich ekologické likvidaci a finanční podpoře na nákup novějšího vozu v síti tohoto prodejce s limitem jeho data výroby.

„Dotaci jsme stanovili až do výše 35 tisíc korun, její výše se bude odvíjet od kvality zákazníkem prodávaného vozu,“ řekl redakci Euro.cz ředitel strategie rozvoje Auto ESA Pavel Foltýn.

Jedinou podmínkou poskytnutí dotace bude rok výroby nově kupovaného automobilu: „Dotace poskytneme na jakýkoliv vůz s rokem výroby 2009 až 2016.“ Tato podmínka stáří automobilu odlišuje toto šrotovné od běžné praxe slev při nákupu vozů na protiúčet.

Firma očekává silnou poptávku především po vozech z roku 2009 až 2011. „Máme ještě tři měsíce do konce roku. Podle našich předpokladů bychom chtěli s dotací vykoupit a prodat zhruba 100 vozů měsíčně,“ řekl Foltýn. Naopak likvidovat se podle něj budou především vozy starší 15 let.

Konkurence počká na stát

A co na krok autobazaru říká konkurence, zavede šrotovné také? „Díky našim výkupním cenám a maržím dlouhodobě realizujeme přes 30 procent obchodů jako protiúčtových, což je vysoce nad úrovní trhu. Jen tento typ obchodu nenazýváme šrotovné, ale sleva na nákup novějšího vozu při současném výkupu staršího,“ řekla pro Euro.cz Karolína Topolová, generální ředitelka AAA AUTO International.

„Pro naši společnost by mělo smysl využít šrotovné v marketingu až ve chvíli, kdy bude skutečně státem spuštěno. To se nám v minulosti osvědčilo na Slovensku, kde se trh rozpohyboval a následně naše prodeje zvýšily o více než čtvrtinu. V současné době může zákazník při protiúčtovém obchodu u nás získat za svůj starý vůz až o 20 procent vyšší cenu, než při samostatném prodeji bez nákupu jiného auta. Do konce roku zrealizujeme při objemu šest tisíc prodaných vozů měsíčně v celé skupině ještě zhruba 5400 protiúčtových výkupů. Za celý rok je tento objem zhruba 21 tisíc vozů,“ dodala Topolová.

Ze státní dílny několik návrhů

Stát o problému přestárlého vozového parku v Česku, kdy průměrný věk auta je u nás aktuálně 14,9 roku, dobře ví. Proto má na stole několik variant finanční podpory pro nákup nových vozidel i likvidaci starých.

Ministerstvo životního prostředí plánuje, že poskytne dotace na koupi elektromobilu 220 tisíc korun, ale zatím jen pro obce a kraje. V první fázi má na dotaci připraveno 150 milionů korun. Ve druhé etapě, která ještě není stanovena, by se měla podpora týkat i soukromých vozidel. Úřad plánuje zvýhodnit i další alternativy, kromě hybridů počítá rovněž s vozidly na CNG.

Z dílny ministerstva průmyslu a obchodu pak pochází návrh na šrotovné, které by se mělo týkat automobilů vyrobených v letech 1995 až 1999. V jedné z variant je i odměna za vyřazení starého vozu bez povinnosti vyměnit ho za nový.

Přesná částka ještě nebyla stanovena, přesto už má šrotovné od MPO své odpůrce. Ministr životního prostředí Richard Brabec například nesouhlasí, že by peníze na likvidaci starých aut měly jít ze Státního fondu životního prostředí.

Ministerstvo upozornilo, že vedle příspěvku na likvidaci aut, u kterých budou majitelé motivovaní právě finanční kompenzací, se ročně vyřazují desítky tisíc starých vozů i bez kompenzace, a i ty bude nutné do čerpání příspěvku zahrnout.

Postačí deset tisíc?

Jak vysoké by pak šrotovné mělo být? V odborných kruzích a různých návrzích z branže, například i od automobilek, se hovoří o částce 10 tisíc korun za každé ekologicky zlikvidované auto.

Otázkou je, zda taková motivace pro majitele starých vozů postačí. Stát si totiž nechal u agentury STEM provést šetření, zda by příspěvek mezi třemi až 10 tisíci korunami motivoval majitele k vyřazení ojetiny z registru vozidel. Pro se vyslovila pouze desetina dotázaných.

V Česku přitom podle statistik Svazu dovozců automobilů stále jezdí téměř jeden milion vozů bez katalyzátoru. Tato vozidla sice z celkového počtu ujetých kilometrů všemi osobními auty v Česku ujedou zhruba jen čtyři procenta, na emisích škodlivin se však podílejí 40 procenty.

