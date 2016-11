Kofole klesly tržby i zisk, v Polsku chystá velkou ofenzivu

„Celkově je dosažený výsledek EBITDA ve výši 851 milionů korun v souladu s naším očekáváním. Předpokládáme, že výsledek za celý rok se bude pohybovat na úrovni loňského roku, tedy 1,1 miliardy korun s možnou odchylkou pět procent,“ uvedl finanční ředitel skupiny Kofola Daniel Buryš. Výsledek je jedním z důvodů, proč Kofola vyplatí investorům dividendu ve výši 156 milionů korun.

Prodeje v Česku, na Slovensku a ve Slovinsku Kofole oproti loňsku vzrostly o 9,4 procenta. Za nárůstem v Česku a na Slovensku podle firmy stojí hlavně značky Kofola a Rauch nebo Vinea.

Přečtěte si o napjaté situaci v Kofole:



Kofola stojí před rozvodem





„Polský trh je stále poměrně fragmentovaný. Počet konkurujících subjektů enormně tlačí na marži. Cenová citlivost konzumenta a jeho nároky na kvalitu jsou úplně jinde, než na co jsme zvyklí na ostatních trzích,“ uvedl k aktuální situaci na polském trhu generální ředitel společnosti HOOP Polska Jiří Vlasák. Kofola letos v Polsku investovala do zlepšení produktové nabídky a do marketingové podpory, další změny podle nově nastavené strategie chystá na rok 2017.

V adriatickém regionu kofola meziročně zvýšila prodeje o 12,4 procenta. V září oznámila, že od společnosti Podravka kupuje chorvatského výrobce minerálních vod Studenac. Akvizice by měla být dokončena ještě letos.

Kofola je jedním z nejvýznamnějších výrobců nealkoholických nápojů. Má šest výrobních závodů v Česku, Polsku, na Slovensku a ve Slovinsku a zaměstnává 2000 lidí, z toho 700 v Česku. K výrobkům firmy patří vedle Kofoly ovocné nápoje a sirupy Jupí, dětské nápoje Jupík, energetické nápoje Semtex, nápoje značky Vinea, Chito, Top Topic nebo Citro Cola. V licenci Kofola vyrábí a distribuuje nápoje RC Cola a Orangina. Většinovým vlastníkem je společnost KSM Investment patřící rodině Samarasů, kterou navenek zastupuje především předseda představenstva Jannis Samaras.

Výsledky skupiny Kofola za tři čtvrtletí (v tisících korun) Leden až září 2016 Leden až září 2015 Změna 2016/2015 Změna 2016/2015 v procentech Tržby 5 425 784 5 559 892 -134 108 -2,4 EBITDA 851 201 988 546 -137 345 -13,9

Čtěte také:

Kofola posiluje na Balkáně. Kupuje chorvatskou minerálku Studenac

Kofole kvůli potížím v Polsku klesl provozní zisk