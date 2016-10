Kofola stojí před rozvodem

Ospalá pražská burza by mohla po čase opět zažít trochu vzrušení. Po květnovém prodeji akcií bývalé GE Money Bank za osmnáct miliard korun se pravděpodobně chystá další emise akcií Kofoly, která už se na burze obchoduje. Polský finanční investor Enterprise Investors totiž hodlá prodat svůj 37procentní podíl v nápojářské firmě, a pokud většinový vlastník Kofoly, rodina Samarasova, nezmění názor, bude muset prodávat na veřejném trhu.

„Je tam velký spor mezi Jannisem Samarasem a Enterprise Investors. Samaras se zařekl, že prodej musí být přes burzu“ řekl týdeníku Euro finančník blízký společnosti pod podmínkou anonymity.

„Polákům končí investiční horizont a musejí prodávat. Je jim přitom úplně jedno komu. Prodají to třeba Coca-Cole, chtějí hlavně výnos,“dodává. To se přirozeně nelíbí Samarasovi, který chce dlouhodobého stabilního partnera, jenž mu pomůže firmu rozvíjet, a nikoli konkurenta, který firmu ovládne a ve firmě začne vyrábět vlastní značky nápojů. Firma se kvěci nechtěla vyjadřovat.

Kofola za devět miliard

Diametrálně odlišné zájmy rodinné firmy a finančníků, kteří jsou nuceni svůj podíl prodat, aby peníze vrátili investorům, připouští i Ivan Jakúbek, viceprezident společnosti Enterprise Investors. „Střet kultur bude vždy. Je to jako manželství, sice na omezenou dobu, ale je to manželství. Jsme v Kofole osm let, takže už docela dlouho na typický private equity fond, a prodej akcií na burze je určitě součást strategie budoucího postupného exitu,“uvedl na konferenci Prague Capital Market Summit.

Podle finančního ředitele Kofoly Daniela Buryše by vstup minoritního partnera na burzu podpořil i cenu akcií, která od loňského prosince klesla o víc než dvacet procent na současných zhruba 400 korun za akcii. „Proces primárního úpisu akcií byla velká škola a nyní jednoznačně můžeme přiznat, že jsme to zvorali. Zcela špatně jsme nastavili množství akcií aza to nás nyní trh trestá. Jsem přesvědčen, že kdybychom prodali větší množství akcií, dosáhli bychom úplně jiné ceny,“ myslí si Buryš. V současnosti se obchoduje necelých sedm procent akcií nápojové firmy, které Kofolu ohodnocují na téměř devět miliard korun.

Pro Samarase by navíc bylo výhodné, kdyby se minoritní podíl obchodoval na burze, jelikož by se nemusel dohadovat s případným dalším partnerem, který může mít o budoucnosti firmy odlišné představy.

Balkánská jízda

Rodina řeckého rodáka Kostase Samarase koupila sodovkárnu státního podniku Nealko Olomouc v Krnově v roce 1993 a od té doby firmu rozvíjí. Výrobu postavila na značkách jako Kofola, Top Topic či Jupík a začala expandovat na Slovensko a do Polska, kde vyrábí hlavně privátní značky pro maloobchodní řetězce. V roce 2008 prodala 42,45 procenta akcií investičnímu fondu Enterprise Investors, aby získala prostředky na další růst. Už pod jménem Kofola skupina investovala na Slovensku, přibírala další značky jako Semtex a Erektus a založila síť ovocných barů Ugo, jichž má dnes přes šedesát. Loni pak Samaras začal mohutně expandovat ve Slovinsku a na Balkáně. Naposledy Kofola koupila od Podravky chorvatské minerálky Studenac.

Ani v současnosti ji nákupní apetit neopouští. „Ve střednědobém horizontu vidíme velmi zajímavé akviziční cíle,“ plánuje Buryš. Zájem skupiny se soustřeďuje hlavně na balkánské země, které by měly vykompenzovat problémy v Polsku, kde firma musela zavřít jeden výrobní závod. Kofole v pololetí meziročně vzrostly tržby o 3,3 procenta na 3,5 miliardy korun, zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) ale klesl o 15,5 procenta na 514 milionů korun.

Komu patří Kofola (v %) René Musila 2,61



Tomáš Jendřejek 2,61



drobní akcionáři na burze 6,72



CED Group (Enterprise Investors) 37,28



KSM Investment (Jannis Samaras s rodinou) 50,78

ZDROJ: Burza cenných papírů Praha