Justiční fraška: zakladatele Oleo Chemical Jirounka soud zprostil obžaloby

Jeden případ z mnoha

- Kauza směnky je jedním z trestních případů, které se týkají společnosti Oleo Chemical. Letos v únoru například pražský městský soud vynesl nepravomocný rozsudek v kauze týkající se vyvádění peněz z firmy. Podle obžaloby mířilo 20 milionů korun jako odměna za fiktivní poradenství Oleu k podnikateli Ivu Rittigovi, a to od Cokeville Assets, karibské společnosti jeho obchodního partnera Petera Kmetě. Vedle Rittiga a Kmetě byli obviněni právníci Karolína Babáková a David Michal nebo bývalí šéfové Olea Michal Urbánek a Kamil Jirounek.

- Soud Rittiga a jeho právníky zprostil obžaloby, v hlavním líčení se totiž neprokázalo, že skutky spáchali právě oni. Žalobce v závěrečné řeči naznačil, že motivem k vyvedení peněz k lobbistovi mohlo být to, že Rittig by dokázal Oleu zajistit odbyt ve společnostech, kde měl vliv, třeba v pražském dopravním podniku. Bývalé majitele firmy Urbánka a Jirounka, šéfa výroby Radomíra Kučeru a Kmetě uznal v únoru soud vinnými. Podle verdiktu se dopustili porušení povinnosti při správě cizího majetku, Urbánek s Jirounkem navíc také krácení daní.

- Další kauza kolem Oleo Chemical se týká sporů o 750 milionů korun, které si firma v letech 2008 až 2011 půjčila. Majitelé Olea Chemical se v roce 2008 dostali do finančních problémů. Peníze poskytli Jirounkovi a Urbánkovi výrobce bazénů a koupelen Ravak a jeho majitelé, rodiny Vařeků a Kreysů. V říjnu 2015 soud označil za úvěrový podvod půjčku 160 milionů korun od Vařeků a Kreysů a Jirounka nepravomocně poslal na pět let do vězení.

- Vrchní soud však v lednu 2016 rozsudek zrušil a případ vrátil k novému projednání. Letos v březnu pražský městský soud Jirounkovi původní šestiletý trest o půl roku zvýšil. Potrestal ho za to, že při sjednání úvěru uvedl nepravdivé údaje, podle verdiktu však nevznikla žádná škoda. I v tomto případě Jirounek vinu odmítá.