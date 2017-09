Bitcoin je podvod vhodný leda pro vrahy a dealery, tvrdí šéf JPMorgan

Dimon na investorské konferenci v New Yorku předpověděl, že bitcoin nakonec „vybouchne“. Svého zaměstnance, který by s touto kryptoměnou obchodoval, by prý propustil. „Vyhodil bych ho během vteřiny,“ uvedl. „Ze dvou důvodů: zaprvé to je proti našim pravidlům a zadruhé proto, že je hloupý. Obojí je nebezpečné,“ dodal.

Podle Dimona je poslední vývoj kolem bitcoinu srovnatelný s tulipánovou horečkou, při které spekulanti v Nizozemsku v 17. století vyhnali cenu tulipánových cibulí do nesmyslných výšin, než přišel ohromný propad. Dimon soudí, že bitcoin skončí ještě hůř.

Generální ředitel JPMorgan tvrdí, že bitcoin nebude moci dlouhodobě existovat zejména proto, že nad ním nebudou moci státy mít dohled, zvláště pokud by nastal nějaký problém.

Stejně jako většina ostatních bankéřů, ani Dimon netuší, na jakou hodnotu může bitcoin vystoupat ještě předtím, než zkolabuje. Podle něj může být alternativou hlavně pro lidi, kteří nemají jiné možnosti. „Pokud jste ze zemí, jako jsou Venezuela, Ekvádor nebo Severní Korea, nebo pokud jste drogový dealer či vrah, tak je pro vás lepší obchodovat v bitcoinech než třeba v amerických dolarech,“ tvrdí Dimon. „Velmi omezený trh pro bitcoin tak existovat může,“ dodává.

„Je zajímavé, že někdo tak vysoce postavený přišel s tak silným prohlášením,“ okomentoval Dimonova slova Jeffrey Gundlach, zakladatel investiční firmy DoubleLine Capital, podle něhož je bitcoin zranitelný kvůli hrozbě manipulace. „Možná už jsem moc starý, ale já se do této mánie nezapojím,“ říká.

Největší světová kryptoměna vystoupala na začátku září až na téměř pět tisíc dolarů. Od té doby až na jeden menší záchvěv setrvale klesá. Poslední propad zaznamenala právě po úterním Dimonově vyjádření a nyní se drží na 3880 dolarech. Bitcoin v září už citelně zasáhlo rozhodnutí Číny zakázat jednotlivcům a organizacím získávat finance prostřednictvím primární nabídky mincí (ICO), která se používá při vydávání nových kryptoměn.

Tulipánová horečka Tulipánová horečka propukla v Nizozemsku v 17. století, kdy začalo docházet ke křížení jednotlivých barevných forem tulipánů a brzy poté získali jejich pěstitelé na vážnosti. Na začátku vycházela cena jedné cibule na 1 gulden, ovšem již krátce poté vyletěla na tisíc i více guldenů.



Svého vrcholu dosáhla horečka v letech 1636-1637. V té době už někteří lidé kvůli tulipánovým cibulím prodávali třeba i své domy. Pokud v roce 1624 stála jedna cibule vzácného druhu „Semper Augustus“ 1200 guldenů, v roce 1625 to bylo už tři tisíce guldenů a v roce 1636 dokonce 4600 guldenů, povoz a dvě klisny i s postrojem.



Po zlomu v roce 1637 se lidé dostali do ekonomických problémů. Mnoho obchodníků zbankrotovalo nebo se dostalo do konkursu. Do velkých potíží upadlo celé nizozemské hospodářství. V té době už se objevila řada lidí, kteří šli proti davu a své zisky včas lépe investovali. Jejich výnosy pak přesahovaly i tisíc procent, zatímco ztráty těch, kteří pokračovali, dosahovaly i devadesáti procent.



