Izraelci testují dobíjecí silnici pro autobusy. Cenu tají

Výrobci elektromobilů už dlouhou dobu slibují revoluční změnu v dopravě, která by měla být udržitelná. Zatím ale není z finančních důvodů široce akceptovatelná. Také infrastruktura na dobíjení není rozšířená. To chce změnit izraelská firma ElectRoad. Výhodou má být to, že baterie v autobuse se budou nabíjet během jízdy přímo ze silnice. Takže nebude třeba vozit těžké baterie.

Jak vypadá vizualizace projektu:

Izrael přímo přes ministerstvo dopravy do tohoto projektu investuje a chce v roce 2018 spustit testovací dobíjecí silniční pruh pro autobusy v Tel Avivu. Nová technologie má odbourat potřebu výstavby dobíjecích stanic.

ElectRoad dostal 120 tisíc dolarů (2,8 milionu korun) pro výstavbu silnice dlouhé 700 metrů. Následně má být otevřena silnice mezi Ejlatem u Rudého moře a novým Ramonovým mezinárodním letištěm, jež je dlouhá 18 kilometrů, napsal server digitaltrends.com.

„Zkoušíme v současné době odolnost naší infrastruktury, jež se pokládá pod vozovku,“ řekl serveru šéf ElectRoad Oren Ezer. Podle něj se jedná o první technologii podobného druhu. „Je to první technologie, jež nabízí cenově výhodné a bezpečné bezdrátové nabíjení pro elektrovozy. Má potenciál vytvořit celosvětovou dopravní a energetickou revoluci,“ míní Ezer.

Technologie využívá elektromagnetů jež propojují měděné desky v silnici a v autobuse. Nápad se má uplatnit ve veřejné dopravě a firma jedná podle jejího šéfa se zástupci Francie, Německa, Švédska, Španělska a Spojenými státy. „O naše řešení je velký zájem a jednáme s mnoha hráči globální veřejné dopravy,“ dodal.

Projekt zaujal i šéfa projektu Battery Tima Clearyho při Pennsylvania State University. „Je to vzrušující zejména kvůli bezdrátovému nabíjení,“ řekl pro Scientific American. „Ale dokud to nebude cenově dostupné a efektivní, tak se tato technologie nerozšíří,“ dodal Cleary.

Na vývoji elektrického auta se přitom pracuje přes sto let. Jedno z prvních bylo elektrické auto Thomase Parkera z roku 1884.

Na snímku je vůz Thomase Parkera z roku 1895.

Oren Ezer tvrdí, že technologie je výhodná. Náklady jsou největší při stavbě silnice, pak už ji mohou využívat stejně vybavená vozidla. „Vybudovat infrastrukturu potřebujete pouze jednou a pak ji můžete využít pro všechna vozidla, což je velká výhoda,“ chválí svůj projekt Ezer.

Naději projektu dává i Shay Soffer z izraelského ministerstva dopravy. „Tel Aviv je největší město v Izraeli. Pokud to bude fungovat v Tel Avivu, bude to fungovat všude,“ řekl. Podle něj se do deseti let tato technologie rozšíří.

Cenu na výstavbu kilometru dobíjecí silnice nicméně Ezer odmítl říci, zatím se o náklady bude dělit jeho firma, město a ministerstvo.

Technologie ElectRoad

Náklady budou pro úspěch určující. Podobný projekt už oznámila Jižní Korea ve městě Gumi v roce 2013.

Ezer tvrdí, že jeho technologické dítě je unikátní tím, že elektrické transformátory jsou levnější, výstavba silničního pruhu rychlejší a dobíjení efektivnější.

Cenu projektu by negativně mohla ovlivnit cena mědi. Poptávka po ní bude podle společnosti IDTechEx dramaticky stoupat s nárůstem produkce elektromobilů. Běžné auto se spalovacím motorem potřebuje 23 kilogramů mědi, čistě elektrický vůz 60 kilogramů.

