Investoři věří Tesle. Muskova automobilka má vyšší tržní hodnotu než Ford

Tržní hodnota automobily Tesla Motors nyní činí 47,8 miliardy dolarů, zatímco v případě automobilky Ford je to 45,1 miliardy dolarů. Akcie Tesly posílily o 5 procent poté, co vyšlo najevo, že v prvním čtvrtletí letošního roku automobilka prodala 25 tisíc vozidel. Investoři to berou jako znamení, že Tesla umí dostát svým předpokladům ohledně vlastního růstu. Dalším povzbuzením pak byl investiční vstup čínské společnosti Tencent, která si v automobilce zajistila 5 procent a stala se jedním z pěti největších akcionářů.

Ford je automobilkou s více než stoletou tradicí a bývá považován za jeden ze symbolů zlatého věku amerického automobilismu. Jak uvádí někteří analytici, může být Ford znevýhodněn tím, že ve vývoji automobilů nevěnuje dostatečnou pozornost využívání výpočetní techniky. Ta může podle některých představovat budoucnost celého odvětví spojenou s nástupem autonomních automobilů.

Vývoj ceny akcií Tesla Motors mezi červencem 2016 a lednem 2017:

Zdroj: Ieconomics

Podle svého zakladatele a výkonného ředitele Elona Muska by Tesla měla být schopna v roce 2018 vyrábět až půl milionu vozů ročně. I to oproti produkci Fordu představuje jen pomyslnou kapku v moři. Ford jen v minulém roce prodal celkem 6,7 milionu vozidel. Tesla jich k zákazníkům doručila jen 80 tisíc.

I tak ale Musk Teslu rád prezentuje jako automobilku budoucnosti. Svými odpůrci bývá ale často kritizována. Zejména pak proto, že štědře využívala státních subvencí pro vývoj „zelené“ technologie za vlády Baracka Obamy. Na druhé straně však Muskovy vozy zůstávají pro velkou většinu Američanů cenově nedostupné. Kritici tak namítají, že rozmar několika boháčů štědře zaplatil americký daňový poplatník.

