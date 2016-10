Insider trading na osudovém rozcestí: je rodina protihodnota?

Bassam Salman si nezákonně vydělal něco kolem 1,2 milionu dolarů (29 milionů korun) díky insider tradingu, z čehož byl usvědčen před třemi lety. Případ by za normálních okolností zajímal asi málokoho, jenže aktuálně na něj, respektive na Salamanovo odvolání, hledí za velkou louží s napětím celý finanční svět.

Kauza Salman versus Spojené státy, kterou řada finančníků a právníků považuje za nejdůležitější od 80. let, totiž dospěla až k Nejvyššímu soudu. Ten se případem insider tradingu nezabýval přes 20 let; už to ukazuje, jak je Salmanův případ významný.

Alfou a omegou kauzy je totiž spor o to, co „insideři“ (vlastníci neveřejných informací z firmy), obdrží jako protislužbu v případech, kdy informace sdělí třetí straně. Podle zákona žalobci musí prokázat, že vynašeč získal protihodnotu - její definice ovšem není přesně vymezená. Dva soudy nižší instance v posledních dvou letech u podobných případů rozhodly rozdílně. Výrok Nejvyššího soudu je tak nesmírně důležitý tím, že vymezí, co je a co není protislužba. Peníze do této kategorie jistě patří, ale co rodinné nebo přátelské vazby, které jsou v takových případech velice obvyklé?

Konkrétně v Salmanově případě jde o to, že chlápek z Illionois obdržel tipy na chystané obchody firem od svého švagra, bankéře ze Citigroup. Díky tomu si vydělal odhadem kolem 1,2 milionu dolarů. Minulý rok soud v San Franciscu poslal Salmana na tři roky do vězení a nařídil mu zaplatit odškodnění 738 tisíc dolarů. Salman se ale odvolal a argumentuje tím, že žalobce neprokázal, že by švagr dostal za tipy nějakou protislužbu.

Ve sporu vlastně proti sobě stojí žalobci proti hráčům z finančnictví. První strana tvrdí, že jejich schopnosti bojovat s podvodníky podstatně ochabnou, pokud Nejvyšší soud rozhodne ve prospěch Salmana. Manažeři, obchodníci a další finančníci ale varují, že „příliš široká definice“ insider tradingu kriminalizuje zcela běžné a rutinní jednání.

Kauzu začal Nejvyšší soud projednávat ve středu. Podle agentury Reuters se soud spíše přikláněl na stranu žalobců. Většina z devíti nejvlivnějších soudců v USA se totiž domnívá, že člověk má přirozený prospěch z předávání informací v rámci rodiny. Soud však vynese verdikt až v červnu a kdo ví, jak nakonec vyzní. Jak se říká ve slavném filmu Wall Street s Michaelem Douglasem, „if you’re not inside, you’re outsider“ (citát by uškodilo překládat).

Komise pro cenné papíry (SEC) jde v posledních letech proti insider tradingu se stále větší vervou. V roce 2015 obvinil 87 jednotlivců, což je asi dvakrát více než o dva roky dříve. Určitě nesmírně pozorně případ sleduje slavný investor Leon Cooperman. Toho minulý měsíc SEC obvinila z insider tradingu. Žalobci v jeho případě nyní čekají na rozhodnutí v Salmonově kauze, než přijdou s dalším postupem.

Co je to insider trading? Jedná se o zneužití neveřejných informací k obchodování s cennými papíry. Obchody může provádět sám „insider“, typicky člověk z vnitřku firmy, nebo někdo, komu dá „insider“ tip. Klasickým příklad z 80. let jsou podvody Ivana Boeskyho, zvaného „Ivan Hrozný“, který věděl dopředu o chystaných převzetích firem, nakoupil tedy dopředu jejich akcie a po převzetí, kdy ceny akcií vyletěly vzhůru, je prodal.

