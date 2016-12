Hynix plánuje vysoké investice do výroby čipů za 70 miliard

Jihokorejský výrobce čipů SK Hynix Inc. investuje do zvýšení výroby paměťových čipů doma a v Číně 3,16 bilionu wonů (68,2 miliardy Kč). Firma, která je druhým největším výrobcem paměťových čipů na světě, tak chce co nejvíce vydělat na prudkém růstu poptávky.