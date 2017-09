Hackeři ukradli informace o 143 milionech klientů úvěrové firmy

Equifax je jedna ze tří úvěrových kanceláří ve Spojených státech, která funguje podobně jako registr dlužníků. Věřitelé spoléhají na informace shromážděné úvěrovými kancelářemi, které jim pomáhají při schvalování půjček na bydlení, auta a poskytnutí kreditních karet. Někdy je využívají i zaměstnavatelé při rozhodování, koho přijmout.

Hackeři měli k údajům přístup zřejmě od poloviny května do července letošního roku. Získané údaje mohou podvodníkům stačit k tomu, aby ukradli identitu osob, což může mít negativní vliv na jejich další životy. „Na stupnici od jedné do deseti je to desítka z hlediska možnosti krádeže identity,“ řekl bezpečnostní analytik firmy Gartner Avivah Litan. „Úvěrové kanceláře o nás uchovávají množství údajů, které ovlivňují téměř všechno, co děláme.“

Equifax útok odhalila 29. července, klienty však varovala až nyní. Společnost odmítla komentovat, proč tak učinila.

Ruský hacker si hraje na Robina Hooda. Obírá kasína na automatech

Útok na Equifax není největší ve Spojených státech. Při nejméně dvou útocích na firmu Yahoo se hackerům podařilo nabourat do nejméně jedné miliardy uživatelských účtů na celém světě. Při tomto útoku však hackeři nezískali citlivé údaje jako čísla sociálního zabezpečení nebo čísla řidičských průkazů. Útok na Equifax však může být největší krádeží čísel sociálního zabezpečení, která jsou jedním z nejčastěji používaných údajů pro potvrzení totožnosti. Při útoku za zdravotní pojišťovnu Anthem v roce 2015 byla ukradena čísla zhruba 80 milionů lidí.

Kromě osobních informací hackeři také získali čísla kreditních karet zhruba 209.000 Američanů a určité citlivé dokumenty, které obsahovaly osobní informace o 182.000 Američanech. Equifax rovněž varovala, že útočníci mohou mít omezené osobní informace o obyvatelích Británie a Kanady.

Agentura Bloomberg upozornila, že podle dokumentů pro burzovního regulátora tři vysocí představitelé firmy jen několik dní po odhalení útoku prodali akcie v celkové hodnotě 1,8 milionu dolarů (39 milionů korun). Equifax v prohlášení uvedla, že ani jeden z nich v době prodeje akcií o útoku nevěděl.

Přečtěte si také:

Dále čtěte: