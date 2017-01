Francouzi na útěku: začal prodej polských aktiv EDF pod taktovkou státu

Francouzská skupina podepsala předběžnou dohodu o prodeji polských aktiv tamnímu konsorciu Energa, Enea, PGE a PGNiG Termika. K nedobrovolnému jednání přistoupila EDF poté co polská vláda využila právo veta na odprodej zahraničním vlastníkům. Toto právo získal kabinet před lety během privatizace.

Situace, která netěší ani Energetický a průmyslový holding Daniela Křetínského, může mít negativní vliv na vývoj cen energií. Bývalý ministr financí za Občanskou platformu Andrzej Czerwinski soudí, že domácí odprodej povede k vyšším fakturám za elektřinu.

„EDF by měla mít možnost rozhodnout se, komu aktiva prodá. Zásahy státu a zapojení energetických skupin kontrolovaných státem jsou v tomto případě přehnané. To může vést k náhradě nákladů na transakci ve formě vyšších účtů za elektřinu a teplo,“ varuje Czerwinski v rozhovoru pro wnp.pl. Podle něj není zásah kabinetu Beaty Szydlové do obchodu soukromých subjektů nutný.

Čtěte o polských plánech s energetikou:

EDF před pár týdny zveřejnila záměr prodat české firmě elektrárnu ve městě Rybnik, zatímco australský fond IFM měl ovládnout teplárenská aktiva EDF.

Současná konzervativní vláda řízená stranou Právo a spravedlnost zakročila vůči prodeji aktiv zahraničním subjektům údajně kvůli energetické bezpečnosti. Prodej tak významné části polského energetického mixu na principu volného trhu totiž může podle vlády ohrozit energetickou bezpečnost země.

„Po mnoho let jsme pracovali intenzivně na vývoji trhu s elektřinou. Soukromé subjekty výrazně zvýšily konkurenceschopnost, což vedlo k nižším nákladům a stabilizaci cen energií. Hrozba přerušení dodávek elektřiny dnes neexistuje. Privatizace výroby elektrické energie a tepla, kromě klíčových aktiv PGE, není hrozbou pro zájmy státu,“ kritizuje postup vlády Czerwinski.

Kabinet fakticky rozhodl, že EDF může polská aktiva prodat pouze domácímu konsorciu PGE, Enea, Energa a PGNiG Termika. „Skupina EDF je zklamána tímto rozhodnutím, které ji vylučuje z výkonu jejích legitimních práv jako akcionáře, zejména právo uzavřít aktuální prodejní procesy s EPH a IFM,“ kritizuje francouzská společnost krok vlády v tiskovém prohlášení.

EPH nechce situaci v Polsku komentovat. Nevylučuje však, že se bude svých práv domáhat jako soukromý podnikatelský subjekt u soudu.

V současnosti drží Francouzi zhruba deset procent polského energetického trhu. Investorům nabízejí k odkupu kromě elektrárny v Rybniku také elektrárny v Krakově, Gdaňsku, Gdyni a teplárny v Toruni, Vratislavi a Zelené hoře.

Čtěte také: