Finanční služby na poště bude dál nabízet ČSOB. Za 1,5 miliardy ročně

Výsledky výběru vhodného partnera pro zajištění bankovních, pojišťovacích a dalších finančních služeb pro drobné klienty dnes schválila dozorčí rada podniku. „Česká pošta nyní zahájí jednání se skupinou ČSOB, která podala nejvýhodnější nabídku v celém komplexu nabízených služeb,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Jednání by měla trvat do začátku příštího roku

Česká pošta poskytuje bankovní služby zákazníkům čtvrt století, pojišťovací služby 15 let. Na pobočkách nabízí mimo jiné spotřebitelské půjčky nebo úvěry na bydlení. Spolupráce by jí měla přinést minimálně tolik, co v současnosti, tedy přes 1,5 miliardy korun ročně.

Nový model spolupráce?

Skupina ČSOB podle člena představenstva Petra Hutly deklarovala svůj zájem poskytovat na poště bankovní i pojišťovací služby i nadále. „Z našeho pohledu nejde jen o prosté prodloužení stávající smlouvy, nýbrž o zcela nový model spolupráce, který dává našemu dosavadnímu partnerskému vztahu s Českou poštou zcela jinou dimenzi,“ dodal Hutla, který je zodpovědný mimo jiné za Poštovní spořitelnu.

Pošta na začátku roku rozhodla, že sama nebude žádat o bankovní licenci a v průběhu dubna 2016 oslovila významné finanční instituce působící na bankovním a pojišťovacím trhu, zda by měly zájem o potenciální spolupráci. Zároveň umožnila, aby se zapojily další subjekty, které nebyly osloveny přímo. Zájemci mohli své nabídky podat společně s jinými subjekty působícími na trhu finančních služeb.

Uchazeči měli možnosti předložit závazné nabídky v průběhu července. Při posouzení nabídek vycházela hodnoticí komise z jejich ekonomické výhodnosti s ohledem na odhadované možnosti prodeje ze strany České pošty. Po jejich vyhodnocení doporučila komise jako nejvhodnější nabídku skupiny ČSOB, která na poštách působí prostřednictvím Poštovní spořitelny.

Pošta má síť 3200 poboček v 2500 obcích po celé České republice. Podnik realizuje měsíčně 1,6 milionu finančních transakcí pro koncové zákazníky. Jeho celkové tržby se pohybují kolem 20 miliard korun.

